„Das ärgert uns alle“, sagt Bruno Leitner. Er ist Direktor der Volksschule Gabelsberger und bei der Arge Direktoren dabei und redet sich seit Jahren den Mund fusselig. Was ihn so ärgert? Dass er bei Schulausflügen wie zuletzt zum Laufcup der Stadt Graz für Schülerinnen und Schüler sowie alle Begleitpersonen Öffi-Tickets lösen und aus dem Schulbudget bezahlen muss. 390 Euro hat die jüngste Rechnung ausgemacht. Bei einem Budget, das ohnehin keine Spielräume mehr lässt.

„Ich könnte das Geld sonst in Lehrmittel investieren“, schüttelt Leitner den Kopf. Manche Schulen heben das Geld von den Eltern ein, aber das können sich nicht alle leisten. Dazu kommt der bürokratische Aufwand, der am Ende dazu führt, dass laut dem Direktor viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer irgendwann sagen: „Wenn das so aufwendig ist und Kosten verursacht, mache ich eben keine Ausflüge mehr.“

Forderung: Fahrten im Klassenverband sollen kostenlos sein

Im Grazer Rathaus kennt man die Öffi-Klage der Schulen seit Jahren. „Jeder äußert Verständnis, aber niemand ändert etwas“, fasst es Leitner zusammen. Das war auch im Vorjahr so. Die heutige Stadträtin Claudia Unger (ÖVP) brachte einen Antrag im Gemeinderat ein, dass für „Fahrten im Klassenverband innerhalb der Stadt“ die Öffi-Reise kostenlos sein soll. „Die zuständigen Stellen“ sollen das mit der Holding beziehungsweise dem Verkehrsverbund aushandeln.

Die Öffi-Debatte für Schulklassen in Graz geht in die nächste Runde © KLZ/Jürgen Fuchs

Nur: Wer ist zuständig? Beantwortet wurde der Antrag damals von der Bildungsabteilung von Stadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP). Dort rechnet man mit Kosten von rund 40.000 Euro, wenn jede Klasse einmal pro Jahr fährt. Im Büro von Finanzstadtrat Manfred Eber (KPÖ) sagt man heute, dass die Bildungsabteilung noch nie an die Holding herangetreten sei. Bei Eber werden zwei Wege skizziert: Eine Öffi-Lösung über den Verkehrsverbund, das dauere aber. „Oder Stadtrat Hohensinner übernimmt die 40.000 Euro aus dem Bildungsbudget, das 60 Millionen Euro umfasst und wo regelmäßig Geld am Sparbuch landet.“

Bei Kindergartengruppen wurde das Thema vor wenigen Jahren gelöst

Hohensinner winkt aber ab. „Wir haben jetzt schon kein Geld für die dringendsten Dinge im Schulbereich.“ Seine Forderung: „Vor Kurzem haben wir dasselbe Thema für Kindergärten gelöst. Die können als Gruppe jetzt kostenlos fahren, ohne dass ich aus dem Bildungsbudget etwas zusätzlich zahlen muss.“ Das müsse für Volksschulen auch möglich sein.

Das Hin- und Herschieben geht also in die Verlängerung.