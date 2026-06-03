Es ist eine kleine Nebenwirkung von einer der größten steirischen Baustellen. In Judenburg bauen die Stadtwerke ein Wasserkraftwerk, deshalb ist der Zirkusplatz an der Mur gesperrt.

Für das Mittelalterfest der Ritterschaft Judenburg wurde aus diesem Grund ein anderer Schauplatz gesucht. Mit der Ruine Eppenstein in der Gemeinde Weißkirchen haben Bernold und Claudia Mraulak von der Ritterschaft würdigen Ersatz gefunden. „Bisher hat die Stadt Judenburg hier tolle Unterstützung geleistet, und wir übernehmen das heuer gerne“, sagt Weißkirchens Bürgermeister Markus Tafeit, der das Programm vor Kurzem gemeinsam mit Judenburgs Bürgermeisterin Elke Florian und Karoline Straner vom Stadtmarketing präsentiert hat.

Präsentierten das Programm: Karoline Straner vom Stadtmarketing, Bürgermeisterin Elke Florian, Bürgermeister Markus Tafeit und Claudia Mraulak von der Ritterschaft © KLZ / Josef Fröhlich

Die Veranstaltung findet am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juni, am „Sommerspuk Platz 1“ bei den Hallen der Firma Schaffer in Eppenstein statt, also am Fuße der Ruine. „Wir erwarten bis zu 400 Darsteller aus mehreren Nationen“, kündigt Claudia Mraulak an. Zu sehen gibt es unter anderem Schaukämpfe, eine Feuershow und mittelalterliches Handwerk. Zudem werden Ruinen-Führungen, ein Kinderprogramm und kulinarische Versorgung angeboten.

Der Eintritt ist frei, um freiwillige Spenden wird gebeten. Der Erlös wird für einen guten Zweck verwendet. Das Fest beginnt an beiden Tagen um 10 Uhr und findet bei jedem Wetter statt.