Bereits am Dienstag bildete sich vor der Einfahrt zum Veranstaltungsgelände des Red Bull Erzbergrodeos in Eisenerz eine kilometerlange Schlange entlang der B115 Eisenstraße. Und auch am Mittwoch warten zahlreiche Motorsportbegeisterte im Dauerregen geduldig darauf, ihre Bleibe für die kommenden vier Tage in den Overnight-Paddocks zu beziehen. Um die 7000 „Bewohner“ und rund 50.000 Besucher werden heuer wieder am Erzberg erwartet.

Die Besucher und Teilnehmer stehen seit Stunden in der Schlange © KLZ / Vanessa Gruber

In Reih und Glied stehen Wohnmobile, Transporter und Pkw mit Anhänger vor dem Kreisverkehr in Fahrtrichtung Leoben. Manche Fahrer sitzen schon seit Stunden hinter dem Lenkrad, vereinzelt steigen Besucher aus ihren Fahrzeugen, ziehen die Kapuzen tiefer ins Gesicht und vertreten sich im Regen die Beine. Meter für Meter nähert sich die Kolonne dem Erzberg. Anhand der Kennzeichen lässt sich das internationale Interesse des härtesten Extreme-Enduro-Rennens der Welt, das sich heuer zum 30. Mal jährt, erahnen: Viele sind extra aus Deutschland angereist, auch Schweizer, Polen und natürlich zahlreiche Österreicher befinden sich unter den Wartenden.

Eine äußerst weite Anreise hat Chris aus Großbritannien hinter sich: „Ich bin am Sonntag gemütlich losgefahren und bin heuer das zweite Mal mit dabei“, erzählt er. Nach dem Erzbergrodeo geht es für ihn noch weiter in den Osten Europas: „Ich fahre dann noch nach Bulgarien weiter, weil ich da auch an einem Rennen teilnehme“, sagt er. Über das regnerische Wetter sieht der Engländer hinweg: „Außerdem schaut die Wettervorhersage für die nächsten Tage besser aus.“

Chris hat den weiten Weg von Großbritannien zurückgelegt © KLZ / Vanessa Gruber

Verkehrskonzept macht sich bezahlt

Durch das neue Verkehrskonzept, das im Vorjahr zum ersten Mal zum Einsatz kam, läuft der Verkehr auch heuer wieder klaglos. Während die Erzbergrodeo-Besucher in der Schlange stehen, warten und schubweise zur Einfahrt des Veranstaltungsgeländes durchgelassen werden, wird der Durchzugsverkehr aus Richtung Hieflau beim Bauhof über die Hieflauerstraße umgeleitet, und über den Schulbichl geht es zum Kreisverkehr beim Schulzentrum. So kommt es zu keinem Stau und der Verkehr kann fließen.

In der Schlange stehen auch Verena und Jürgen aus Niederösterreich. „Wir warten eigentlich schon seit 6 Uhr“, berichten die beiden, die bereits zum vierten Mal dabei sind. Jürgen wird an den Start gehen und Verena ist als tatkräftige Unterstützung mitgereist. Vor allem die Festivalstimmung macht für sie das Erzbergrodeo aus.

Verena und Jürgen aus Niederösterreich © KLZ / Vanessa Gruber

Einige Meter dahinter sitzen Dominik und Alex in ihrem Transporter. Sie sind aus Salzburg angereist und schon zum sechsten Mal beim Erzbergrodeo mit von der Partie. „Um 6 Uhr sind wir weggefahren und warten jetzt seit zirka 9 Uhr“, lassen die beiden wissen. Der Regen tut dabei der Vorfreude und der guten Stimmung keinen Abbruch. „Es regnet eigentlich eh fast jedes Jahr“, meint Dominik. „Aber das macht uns nichts aus. Wir nehmen den Regen und auch das Warten in Kauf“, so Alex. Auch für sie ist die Stimmung am Erzberg ein Highlight. „Das hier ist einfach etwas ganz Anderes, was es nicht überall gibt“, beschreibt Dominik.

Crew aus 800 Mitarbeitern

In Summe sorgen heuer knapp 800 Mitarbeiter dafür, dass die 30. Auflage des Erzbergrodeos gut über die Bühne geht. „Eine Crew, ohne die das Event niemals in dieser Professionalität zu stemmen wäre“, betont Veranstalter Karl Katoch und fügt hinzu: „Viele dieser engagierten Mitarbeiter haben ganz normale Jobs und nehmen sich extra für die Veranstaltung Urlaub.“

Die Warteschlange zieht sich über Kilometer © KLZ / Vanessa Gruber

Für das 30. Erzbergrodeo ist also alles angerichtet: Am Donnerstag geht es mit dem Remus Rocket Ride-Steilhangrennen los. Freitag und Samstag geht das gesamte Starterfeld dann auf die Jagd nach der schnellsten Zeit auf der knapp 15 Kilometer langen Iron Road Prolog Rennstrecke. Die besten 500 qualifizieren sich für das große Rennen auf den Berg am Sonntag.