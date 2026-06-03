Das regnerische Wetter von Mittwoch hat der Anreise zum Erzbergrodeo überhaupt keinen Abbruch getan. Und es gibt für die Abendstunden am Mittwoch auch Entwarnung, wie Hannes Rieder, Meteorologe bei Geosphere Austria in Graz erklärt. „Gegen Abend gibt es schon Aufhellungen und der Regen klingt auch ab.“

Und regenfrei wird es auch am Donnerstag sein. „Es wird ein schöner Tag mit Höchsttemperaturen in Eisenerz um die 22 Grad. Südwind, der aber nicht sehr stark blasen wird, sorgt für die wärmeren Temperaturen“, betont der Meteorologe. Leider ist das leichte Hochdruckwetter vorerst nur auf den Donnerstag beschränkt. Denn schon am Freitag zieht wieder eine Kaltfront durch die Region. „Vormittag wird wieder Regen durchziehen und die Temperaturen werden sich so um die zehn bis zwölf Grad bewegen“, erklärt Rieder.

Am Wochenende ist es wärmer und sonniger

Warm anziehen und einen Regenschutz dabeizuhaben ist ratsam. Die Bergspitzen werden übrigens am Freitag leicht angezuckert sein. „Die Schneefallgrenze liegt da bei etwa 1900 Meter. Es wird oben ein wenig weiß werden“, verrät Rieder. Freitagnachmittag gibt es allerdings eine Wetterbesserung. „Samstag und Sonntag werden sich die Temperaturen bei 20 bis 22 Grad einpendeln. Samstagnachmittag ziehen aber Regenschauer und Gewitter durch“, weiß Rieder.

Strahlend schön soll es aber am Sonntag werden. „Da erwarten wir keinerlei Störungen und, wie schon erwähnt, angenehme Temperaturen“, betont Rieder. Im Bereich der Stadt Leoben wird es Samstagnachmittag weniger Regen geben. „Von den Schlechtwetterfronten sind eher die Gebiete der Nordalpen betroffen“, meint Rieder abschließend.