Im Februar 2026 verließ die bisherige Direktorin Monika Gruber die BHAK/BHAS Voitsberg, Anfang Mai wurde Administrator Michael Hiebler von der Bildungsdirektion Steiermark das Dekret für die provisorische Leitung verliehen. Bereits kurz vorher, am 22. April, wurde von der Bildungsdirektion die Direktoren- respektive Direktorinnenstelle der Schule neu ausgeschrieben. „Die Bewerbungsfrist endete mit 23. Mai und wurde auf der Homepage des Bildungsministeriums veröffentlicht, neben den Aufgaben und Tätigkeiten des zukünftigen Direktors oder der Direktorin wurden hier auch etwa die Anstellungserfordernisse sowie Informationen zum Bewerbungsverfahren und den Bewerbungsunterlagen präzisiert“, berichtet Hiebler.

Michael Hiebler und ehemalige Direktorin Monika Gruber © Eva Steinhauser

Auswahl liegt bei Bildungsministerium

Nach Sichtung der Bewerbungsunterlagen müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber einem Auswahlverfahren unterziehen, das ein Assessment zur Beurteilung der Führungs- und Managementkompetenzen und eine Anhörung vor einer Begutachtungskommission beinhaltet. Danach wird von der Kommission ein Gutachten über die Bewerberinnen und Bewerber erstellt. Die Auswahl liegt, nach Durchführung allfälliger weiterer Ermittlungsschritte, bei Bildungsminister Christoph Wiederkehr.

„Wir als Schule haben derzeit keinen Einblick in den momentanen Stand der Neubesetzung. Bis das Verfahren beendet ist und die Neubesetzung feststeht, werde ich als provisorischer Leiter die Agenden der Schule verwalten", informiert Hiebler.