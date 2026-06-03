Die Strabag wird für 255 Millionen Euro einen 31 km langen Bahnabschnitt in Polen modernisieren. Dabei werden digital gesteuerte Bahnverkehrssicherheits- und Telekommunikationssysteme eingebaut, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Ziel seien mehr Kapazität, eine höhere Geschwindigkeit und eine bessere Anbindung an die Seehäfen der Danziger Bucht. Die geplante Bauzeit liegt bei 32 Monaten ab Vertragsunterzeichnung.

Im Rahmen des Projekts werden moderne Leit- und Sicherungstechniksysteme sowie Telekommunikationsanlagen geplant und umgesetzt. Erweiterte Gleisanlagen, unter anderem ein neues Gleis im Bahnhof Błądzim, schaffen zusätzliche Verbindungen. Darüber hinaus entstehen drei neue Stellwerksgebäude in Stronno, Serock und Błądzim sowie mehrere Ingenieurbauwerke, darunter Straßenüberführungen und eine Brücke.

Meilenstein

„Die Modernisierung des Eisenbahnknotens Maksymilianowo ist für uns ein wichtiger Meilenstein beim Ausbau der Bahninfrastruktur in einem unserer wichtigsten osteuropäischen Märkte. Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bahnbau werden wir nun auch das Anschlussauftrag erfolgreich umsetzen. Als Generalunternehmerin zwei benachbarte Abschnitte gleichzeitig zu realisieren, schafft logistische Synergien, effiziente Bauabläufe und einen sicheren Bahnbetrieb während der Bauzeit,“ so Péter Glöckler, Vorstandsmitglied der Strabag SE für das Segment Süd + Ost.

Zusammen mit der Modernisierung des Bahnknotens Maksymilianowo, der Bahnstrecke 97 im Abschnitt Żywiec – Sucha Beskidzka und dem neu gewonnenen Streckenabschnitt Maksymilianowo – Wierzchucin erneuert die Strabag nun insgesamt 104 Bahnkilometer für PKP PLK in Polen