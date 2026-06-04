Es ist fast genau auf den Tag sieben Monate her: Anfang November 2025 sorgte die Meldung, wonach die Gehälter in der Wirtschaftskammer um 4,2 Prozent steigen sollen, für Aufsehen. Und Aufregung. Während die Kammerspitze nicht müde wurde, Lohnzurückhaltung einzufordern, schienen die Uhren im eigenen Haus anders zu gehen. Spätere Rückzieher änderten nichts daran, dass sich – befeuert durch Gagendebatten in den höchsten Gremien – ein Sturm zusammenbraute, der schließlich zum Rückzug von Präsident Harald Mahrer führte. Seine Nachfolgerin Martha Schultz stellte große Reformen und Entlastungen in Aussicht. All jene, die hier nur rhetorische Beruhigungspillen witterten, werden nun widerlegt.

Der Abbau von Hunderten Stellen ist zwar nichts, was zum Jubeln animieren sollte, es stehen persönliche Schicksale dahinter, das sollte man nie vergessen.

Klar ist aber auch: Wer eine Verschlankung des Apparats und damit eine Entlastung der vielfach wirtschaftlich gebeutelten Pflichtmitglieder will, kommt um schmerzhafte Einschnitte nicht herum. Es werden nicht die letzten gewesen sein.