Die Familie Gojer freut sich über die Rückkehr ihres langjährigen Wegbegleiters Oskar Preinig als Geschäftsführer der Gojer Kärntner Entsorgungsdienst GmbH mit Sitz in Kühnsdorf. Firmengründer Adolf Gojer Senior, der am 20. Mai im Alter von 88 Jahren verstorben ist, hat noch zu Lebzeiten gemeinsam mit seiner Familie mit dieser strategischen Entscheidung ein klares Zeichen für Kontinuität, Stabilität und zukunftsorientiertes Wachstum des Unternehmens gesetzt, kann aber seine letzte Weichenstellung für die erfolgreiche Fortführung des Traditionsbetriebes nicht mehr miterleben.

Preinig bringe Expertise in den renommierten Abfallwirtschaftsbetrieb und ist tief mit der Familie verbunden. In bewährter Weise führt er seit Anfang des Monats gemeinsam mit Ludwig Gojer den Betrieb und kann auf die langjährige Erfahrung von Adolf Gojer Junior und die der Gojer-Mitarbeiter zurückgreifen.

„Es freut mich, zu meinen Wurzeln zurückzukehren und gemeinsam mit einem starken Team von 120 MitarbeiterInnen die nächsten Kapitel der Gojer-Erfolgsgeschichte schreiben zu dürfen“, erklärt Preinig. „Wir werden unsere bewährten Stärken weiter ausbauen, gleichzeitig innovative Wege gehen und auch die nächsten 60 Jahre für eine saubere Umwelt (ent)sorgen.“