Das Zentrum von St. Anna am Aigen wird beim 14. Vulkanland-Chorfestival in eine riesige Freiluftbühne verwandelt. Auf vier Bühnen werden 30 Chöre mit 600 Sängerinnen und Sängern aus dem Vulkanland und Slowenien Chormusik aus vielen Jahrhunderten vortragen.

Auf drei Plätzen und in der Kirche

Das Chorfestival hat sich im Vulkanland zu einem Spektakel entwickelt. Für St. Anna als Veranstaltungsort ist dieses Festival von besonderer Bedeutung. „Wir werden den Gästen neben der wunderschönen Musik auch Wein und Kulinarik, besonders die Topfen- und Nussflecken, bieten. Die Aufführungsorte sind auf drei Plätzen und in der Kirche“, erläutert Bürgermeisterin Andrea Pock.

Für den Feldbacher Bürgermeister und Vulkanlandobmann Josef Ober steht die Förderung der Chöre im Vordergrund: „Im Vulkanland bestehen etwa 100 Chöre und Singkreise, die wesentlich zu einem belebten Kulturleben beitragen. Das Chorfestival trägt zum Zusammenkommen und zum Wissensaustausch unter den Chören bei. Es soll auch Zuhörer inspirieren, einem Chor beizutreten.“

Gemeinsames Singen der 30 Chöre und Gäste

Das Festival startet am 13. Juni um 14 Uhr. Nachdem der ganze Nachmittag mit Singen verbracht wurde, findet in der Kirche mit dem Ensemble Annapella ein gemeinsamer Gottesdienst statt. Beim abschließenden Höhepunkt wird beim Festakt die Chorfahne an die nächste Chorfestival-Gemeinde überreicht. Beim gemeinsamen Singen aller 30 Chöre werden alle Gäste zum Mitsingen eingeladen.