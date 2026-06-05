„Wenn man aus Osttirol stammt und so ein großer Träumer ist wie ich, stößt man oft auf Widerstand oder Unverständnis. Aber dieser Preis gibt mir Rückhalt und ist ein schönes Zeichen der Wertschätzung“, sagt Antonio La Regina.

Der aus Lienz stammende Regisseur wurde für seinen Spiel-Dokumentarfilm „Der Wettkampf meines Lebens – Die Geschichte von Axel Mitbauer“ bei den Madrid Film Awards ausgezeichnet. „Ich habe den Preis für den besten Spiel-Dokumentarfilm bekommen und habe mich somit mit einem deutschsprachigen Werk in einem internationalen Teilnehmerfeld durchgesetzt. Das war ein bewegender Moment“, freut sich der 36-Jährige, der in Wien die Produktionsfirma Stilkraft gegründet hat.

DDR-Schwimmer

Im Film geht es um die Geschichte von Axel Mitbauer, der am 17. August 1969 von der DDR allein in den Westen geschwommen ist - 25 Kilometer in die Freiheit. Der Film über diese bewegende Flucht ist auch auf Amazon zu sehen und war bereits in ausgewählten Kinos in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Die Arbeit am Film führte für La Regina zu zahlreichen Begegnungen mit Zeitzeugen, ehemaligen DDR-Bürgern, Familienangehörigen und Wegbegleitern. Viele von ihnen haben ihre privaten Archive geöffnet und persönliche, teils brutale Erinnerungen öffentlich geteilt. Die Zeitzeugen wurden zum Herzstück des Films. „Dieser Preis gehört nicht mir allein. Er gehört allen Menschen, die uns ihr Vertrauen geschenkt und ihre Geschichten mit uns geteilt haben“, sagt La Regina.