Beim Wettbewerb um die Tanzleistungs- und Plattlerleistungsabzeichen des steirischen Trachtenverbandes konnten einige Gruppen aus dem Bezirk Erfolge erzielen. So durften sich etwa die Tänzerinnen und Tänzer des Trachtenvereins Roßecker beim Austanzen in der Bauakademie Übelbach über mehrere Medaillen freuen. Insgesamt wurden 29 von ihnen mit Edelmetall ausgezeichnet, darunter acht Kinder und Jugendliche.

Damit war man nicht nur die größte vertretene Gruppe beim Bewerb, sondern auch die erfolgreichste der Steiermark, freut sich der Trachtenverein in einer Aussendung. Auch bei den Tanzleistungsabzeichen in Gold, welche zusätzlich zu den unterschiedlichen Leistungsstufen im Tanz- und Plattlerbewerb verliehen wurden, stellten sich acht Kandidaten der Roßecker der Jury.

Beim Leistungsabzeichen in Gold gab es achtfachen Grund zur Freude © TV Roßecker/Gerald Janu

„Diese Leistung setzt den eingeschlagenen Weg fort als ausgezeichnete Tanz- und Schuhplattlergruppe große Erfolge feiern zu können“, erklärt man. Weitergehen wie bisher will man auch bei der Nachwuchsarbeit: Aktuell sind 56 Kinder und Jugendliche bei den Roßeckern aktiv.

Floninger: „Erfolg als Zeichen für Interesse an Brauchtum“

Der Nachwuchsarbeit schreibt man die Erfolge auch beim Trachtenverein Floninger zu, der sich ebenso über mehrere Auszeichnungen freuen durfte, darunter das Plattlerleistungsabzeichen in Bronze. „Die erfolgreiche Teilnahme ist ein sichtbares Zeichen für die hervorragende Jugendarbeit im Verein und das große Interesse der jungen Generation an der Pflege von Brauchtum und Volkskultur“, erklärt man in einer Aussendung und lobt die teilnehmenden Tänzerinnen und Tänzer für ihr sicheres Auftreten, ihre exakte Ausführung und ihren Teamgeist.