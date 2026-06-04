Die beiden Fußballvereine USV Mooskirchen und UFC Söding haben die Fusion der beiden Vereine beschlossen und diese Entscheidung auch bereits formal bestätigt. In Zukunft trägt der gemeinsame Verein den Namen „Union Sport Verein Söding-Mooskirchen TEAM-Strommer”. Hintergrund der Fusion: So soll der Fußballbetrieb vom Nachwuchs bis zu den Kampfmannschaften langfristig abgesichert werden, teilt der neue Verein mit. Von diesem Schritt verspricht sich der nunmehrige USV Söding-Mooskirchen größere Kader, mehr Trainerressourcen sowie insgesamt mehr Planungssicherheit und eine bessere Organisation. Auch Aufgaben sollen so fair verteilt werden können, zudem sollen ehrenamtlich Engagierte entlastet werden.

Die bestehenden Sportplätze und Anlagen bleiben, garantiert der Verein: „Jeder Standort wird weiterhin für Training, Spiele und Vereinsleben genutzt.“ Bereits vor über einem Jahr wurden erste Gespräche zu einer Fusion geführt, die beiden Vereine arbeiteten ohnehin schon lange Zeit eng zusammen: Seit rund 15 Jahren wird etwa der Nachwuchsbereich insbesondere über das Nachwuchszentrum Mittleres Kainachtal zusammen geführt.

Schritt auf Augenhöhe

Johann Trost, Obmann des USV Mooskirchen, sagt: „Die langjährige Zusammenarbeit im Nachwuchs zeigt, dass wir gut zusammenarbeiten können. Jetzt wollen wir diesen erfolgreichen Weg weiterdenken und für die Zukunft absichern.“ Auch Marcel Raudner, Obmann des UFC Söding, betont den regionalen Gedanken: „Für uns steht der Fußball im Mittelpunkt – vor allem stabile Bedingungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Gemeinsam können wir mehr erreichen und Verantwortung für den Fußball in unserer Region übernehmen.“

Johann Trost © Robert Cescutti

Als Übernahme des einen über den anderen soll die Fusion nicht gesehen werden, betonen beide Vereine: „Vielmehr ist es ein gemeinsamer Schritt auf Augenhöhe.“