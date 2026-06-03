Drei von insgesamt vier Stationen der Filippi Lido Trophy sind bereits absolviert. Und dabei hat sich Magdalena Lobnig mehr als nur gut geschlagen, liegt nach einem Sieg und einem zweiten Platz an der Spitze des internationalen Teilnehmerfeldes. Und das, obwohl sie die zweite Station aufgrund einer Erkrankung auslassen musste. Am Wochenende (5. bis 7. Juli) steigt nun das große Finale, in dem die Völkermarkterin ihre Gesamtführung verteidigen will. Allerdings hat die Kärntnerin in den letzten Wochen den Fokus nicht unbedingt auf den Einer gelegt.

„Ich habe zuletzt stark an meiner Grundlagenausdauer gearbeitet, denn die Saison bis zur Weltmeisterschaft (Anm.: 15. bis 18. Oktober) ist noch lange, da braucht man jedes Körnchen. Am Wasser galt das Hauptaugenmerk dem Mixed-Zweier“, erklärt die 35-Jährige. Mit dem Oberösterreicher Fabian Gillhofer erhielt Lobnig wieder einmal einen neuen Partner, mit dem im nächsten Jahr die Qualifikation für die Olympischen Spiele geschafft werden soll.

„Fabi hat eine sehr gute Grundgeschwindigkeit, jetzt gilt es noch ihn taktisch und technisch so weit zu bringen, dass das Boot konkurrenzfähig ist. Im Training hat das schon ganz gut funktioniert. Die Frage ist aber, wie er sich bei seinem ersten Küstenruder-Wettkampf anstellt. Da kommt nämlich noch der Stress dazu“, bleibt Österreichs Aushängeschild realistisch, fügt aber hinzu, dass eine Top-Acht-Platzierung das Ziel sei. Sollte der Mixed-Zweier die Olympia-Qualifikation schaffen, würde der Verband gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen. Denn in diesem Fall wären dem ÖRV zusätzlich zum Mixed-Zweier auch jeweils ein Startplatz im Frauen- als auch im Männer-Einer sicher.

Schon wesentlich größere Erwartungen hat Lobnig das Einer-Finale betreffend. Derzeit führt sie im Filippi Cup vor der Italienerin Federica Cesarini, Raminta Morkunaite (LTU) und der Chinesin Wenjie Zhu. Neben einem weiteren Sieg könnten ihr theoretisch sogar ein zweiter oder dritter Platz für den Gesamtsieg reichen. Auf Rechenbeispiele will sie sich dennoch nicht einlassen, zumal am Wochenende doppelte Punkte vergeben werden. „Es ist, gerade im Beach Sprint, immer alles möglich. Ich weiß aber, was zu tun ist und möchte den Gesamtsieg – egal wie – auch mitnehmen. Allerdings ist das Starterfeld (Anm.: 333 Teilnehmer aus 30 Nationen) extrem stark.“

Start bei prestigeträchtiger Henley Regatta geplant

Ende Juni geht es für die Olympiadritte von Tokio zur Henley Regatta auf der Themse (GBR) aufs Flachwasser, für die sie bereits seit mehreren Jahren eine Einladung hat, diese aber aus terminlichen oder gesundheitlichen Gründen bislang nicht wahrnehmen konnte. Bevor im Herbst die EM und wenig später die WM anstehen, wird sie sich noch bei der Pharaos Trophy in Portugal den letzten Feinschliff für die beiden Großereignisse holen.