Wer an der Sagrada Família in Barcelona vorbeikommt, schaut automatisch nach oben. Das war schon immer so. Nur ist der Blick jetzt noch ein Stück steiler geworden: Am Mittwoch weiht Papst Leo den Christusturm der berühmten Basilika ein – exakt 100 Jahre nach dem Tod des Baumeisters Antoni Gaudí. Mit 172,5 Metern macht der nun fertiggestellte Turm den Tempel zur höchsten Kirche der Welt. Bislang hielt das Ulmer Münster mit seinem 161,5 Meter hohen Turm diesen Rekord.

Fertig ist die Kirche aber damit nicht

Fertig ist die Sagrada Família („Heilige Familie”) damit aber nicht. Dieses Gotteshaus folgt seit jeher einem eigenen Zeitplan. Von Gaudí ist der Satz überliefert: „Mein Auftraggeber hat keine Eile.“ Gemeint war Gott. Und so wächst die Sagrada Família seit 1882 durch die Jahrhunderte. Sie ist Kirche und ewige Baustelle, Weltwunder und Geduldsprobe, Gebet aus Stein und Geschäftsmodell mit Millionen Besuchern.

Der neue Christusturm ist dabei mehr als nur ein Rekord. Er ist das symbolische Zentrum des ganzen Tempels. Gaudí plante 18 Türme: zwölf für die Apostel, vier für die Evangelisten, einen für Maria – und den höchsten für Jesus Christus. Dass dieser nun exakt 172,5 Meter misst, ist kein Zufall. Er sollte einen halben Meter niedriger bleiben als der Montjuïc, Barcelonas berühmter Stadtberg. Denn für Gaudí durfte das Werk des Menschen nicht höher ragen als die Natur, die er als Gottes Schöpfung verstand.

Mit 172,5 Metern macht der nun fertiggestellte Turm den Tempel zur höchsten Kirche der Welt © AP/Emilio Morenatti

Oben auf dem Turm thront ein gewaltiges Kreuz aus Stahl, Glas und weiß glasierter Keramik. Tagsüber soll es das Sonnenlicht reflektieren, nachts über Barcelona leuchten. Die Kreuzkonstruktion ist 17 Meter hoch und wirkt gleichzeitig fromm, kühn und fast schon maßlos. Genau diese Mischung macht die Sagrada Família aus: Sie ist Andachtsort und Spektakel.

Innen und außen fürs Licht gemacht: Die Sagrada Família © AP/Emilio Morenatti

Wer war Gaudí?

Ihr Schöpfer Antoni Gaudí i Cornet passte ebenfalls in keine einfache Schublade. Er wurde 1852 in Katalonien geboren und war das Kind eines Kesselflickers. Wegen eines Rheumaleidens verbrachte er als Junge viel Zeit allein. Während andere Kinder spielten, beobachtete er Pflanzen, Tiere und Steine. Die Natur wurde seine große Lehrmeisterin. Später sollten seine Säulen wie Bäume wachsen, seine Fassaden an Felsen erinnern, seine Dächer an Drachenrücken und Meereswellen.

Antoni Gaudí © Credit: Album / Fine Art Images

Als Gaudí 1878 sein Architekturstudium abschloss, soll der Direktor der Hochschule gesagt haben: „Wir haben den Titel entweder einem Verrückten oder einem Genie verliehen. Die Zeit wird es zeigen.“ Heute ist die Antwort klar: Gaudí war ein Ausnahmetalent – und sollte die Baukunst prägen wie kaum ein anderer.

Eine Freundschaft mit Folgen

Der junge Gaudí war noch nicht der asketische „Architekt Gottes“, als der er später berühmt wurde. Er trug in seinen Anfangsjahren Anzug und Zylinder, rauchte Zigarren und bewegte sich als Dandy durch das moderne Barcelona. Seine ersten Aufträge waren klein: Schaufenster, Straßenlaternen, Kioske. Dann entwarf er eine Vitrine für die Weltausstellung in Paris. Sie fiel dem Industriellen Eusebi Güell auf – und damit begann eine prägende Freundschaft.

Güell öffnete Gaudí den Weg zu großen Aufträgen. Für ihn entwarf Gaudí mehrere seiner berühmten Bauwerke: etwa den Stadtpalast Palau Güell oder den Park Güell, eine Gartenlandschaft mit bunten Keramikmosaiken, geschwungenen Bänken und Zuckergussdächern. Die Sagrada Família aber wurde sein Leben, sein Gebet, seine Besessenheit. Vollenden konnte er sie nicht. Am 7. Juni 1926 wurde der 73-Jährige in Barcelona von einer Straßenbahn überfahren. Heute liegt er in der Krypta seiner Basilika begraben.

Höchste Weihen

Hundert Jahre später kommt nun der Papst. Er wird den Christusturm segnen, jenes himmlische Ausrufezeichen, das Gaudís Vision endgültig über Barcelona sichtbar macht. Damit rückt Gaudís Lebenswerk noch ein Stück näher an den Himmel.