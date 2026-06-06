Es ist rosarot, stammt ursprünglich aus Indien und treibt so manchen Hobbygärtner zur Verzweiflung: das drüsige Springkraut. Die invasive Pflanze hat hierzulande kaum natürliche Feinde und kann sich daher nahezu ungehindert ausbreiten. Mit den Folgen kämpft auch eine Pensionistin aus Klagenfurt. Von einem angrenzenden Grundstück der Stadt gelangen die Samen des Unkrauts in ihren japanischen Steingarten in Emmersdorf. Dort muss sie jedes Jahr hunderte Jungpflanzen einzeln ausreißen.

Vor zwei Jahren war das Maß voll. Gemeinsam mit Rechtsanwalt Andreas Nowak zog die Frau vor Gericht, um zu erreichen, dass die Stadt ihre Fläche zumindest einmal jährlich mäht und damit die Ausbreitung eindämmt. In erster Instanz setzte es jedoch eine Niederlage. Das Bezirksgericht Klagenfurt kam zum Schluss, dass die Beeinträchtigung durch das Springkraut geringfügig und ortsüblich sei. Die Klägerin werde dadurch nicht wesentlich beeinträchtigt.

Die invasive Pflanze kann sich nahezu ungehindert ausbreiten © KK

Nowak legte Rechtsmittel ein. Mittlerweile ist klar: Auch das Landesgericht nimmt die Stadt nicht in die Pflicht. Stattdessen bestätigte der Richterinnensenat im Wesentlichen die Entscheidung der ersten Instanz.

Stadt darf durchatmen

Für den Rechtsanwalt der Stadt, Martin Wiedenbauer, ist das Urteil zwar nicht richtungsweisend, aber „von Bedeutung für vergleichbare Fälle. Wäre der Prozess anders ausgegangen, hätten sich vermutlich auch andere Grundeigentümer bei der Stadt gemeldet und verlangt, das Springkraut auf allen Flächen zu bekämpfen“. Die Kosten für die öffentliche Hand wären enorm gewesen. Allein im konkreten Fall hatte die Abteilung Facility Management den Zusatzaufwand mit 3000 Euro beziffert.

Rechtsanwalt Martin Wiedenbauer © Markus Traussnig

Geld, das die Stadt jetzt nicht zahlen muss. Laut Rechtsanwalt Nowak wird seine Mandantin das Urteil akzeptieren und das Unkraut weiterhin selbst entfernen. „Der geschätzte Mehraufwand von etwa zwölf Stunden pro Jahr ist nach Auffassung des Gerichts zumutbar“, sagt er. Allerdings sei die Frage der Ortsüblichkeit stets im Einzelfall zu beurteilen.

Essigbäume unzumutbar

Als Beispiel nennt Nowak einen anderen Nachbarschaftsstreit: Essigbäume hatten sich sowohl oberirdisch als durch ihre Wurzeln auch unterirdisch auf das Grundstück seines Mandanten aus dem Raum Villach ausgebreitet. Hier folgerte das Gericht jedoch, dass das ständige Ausgraben der Wurzeln die ortübliche Nutzung des Grundstücks sehr wohl wesentlich beeinträchtige. Allein die wöchentliche Gartenpflege dauere dadurch rund eine Stunde länger.

„Vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand“, resümiert Nowak.