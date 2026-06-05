Wer bringt eigentliche dem Storch die Babys? In Tainach gibt es auf jeden Fall Nachwuchs im Storchennest, fotografiert und gefilmt mittels Drohne von Finn Disauer dem Enkel des Anfang des Jahres 77-jährig verstorbenen „Storchenopas“ Guido Dissauer. Dieser hatte den Storchenturm, auf dem die Tiere nisten, in Eigenregie erbaut. Seit 2023 ist er in Benutzung. Wobei die Bezeichnung „Turm“ der kunstvollen Konstruktion, gestützt von zwei alten Lichtmasten, kaum gerecht wird, denn es handelt sich um eine Skulptur in Form einer Blume. „Das Nest und die Störche sind die Blüte“, sagte Dissauer einmal.
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Mit Drohne gefilmt
Frisch geschlüpft: So süß ist der Storchennachwuchs
Hoch über den Dächern zeigt sich das diesjährige Familienglück der Tainacher Störche. Der heuer verstorbene Erbauer des Storchenturms würde sich freuen.