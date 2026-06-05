Wer bringt eigentliche dem Storch die Babys? In Tainach gibt es auf jeden Fall Nachwuchs im Storchennest, fotografiert und gefilmt mittels Drohne von Finn Disauer dem Enkel des Anfang des Jahres 77-jährig verstorbenen „Storchenopas“ Guido Dissauer. Dieser hatte den Storchenturm, auf dem die Tiere nisten, in Eigenregie erbaut. Seit 2023 ist er in Benutzung. Wobei die Bezeichnung „Turm“ der kunstvollen Konstruktion, gestützt von zwei alten Lichtmasten, kaum gerecht wird, denn es handelt sich um eine Skulptur in Form einer Blume. „Das Nest und die Störche sind die Blüte“, sagte Dissauer einmal.