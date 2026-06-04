Stolze 75 Jahre wird die Trachtenkapelle (TK) Greifenburg heuer alt. Anlässlich dessen blicken die Mitglieder auf die Gründungsgeschichte zurück, die im Jahr 1951 begann. Damals wurde die (TK) vom Pfarrer und einigen engagierten Musikern gegründet. Der allererste Auftritt erfolgte gewissermaßen „in göttlicher Mission“ im Rahmen der Auferstehungsfeier und zu Fronleichnam.

Zu einer „echten“ Trachtenkapelle wurde die Formation schließlich im Jahr 1954, als mit tatkräftiger Unterstützung der Bevölkerung die ersten Trachten angeschafft wurden. In den vergangenen Jahrzehnten trat die Kapelle bei unzähligen Veranstaltungen auf und kann auf eine Vielzahl an Ausrückungen und kameradschaftlichen Aktivitäten im In- und Ausland zurückblicken. Einen besonderen Stellenwert nehmen dabei auch die gegenseitigen Besuche mit der Partnerkapelle in Schiffweiler (Deutschland) ein.

Obmann Michael Tiefnig, Erich Hartlieb, Siegbert Unterdünnhofen (Gründungsmitglied und somit ältestes Mitglied) sowie Kapellmeisterin Claudia Strauß © Monika Aigner

75-jährige Treue

Seit jeher vereint die Trachtenkapelle Greifenburg Jung und Alt. Besonders stolz ist man auf Siegbert Unterdünnhofen. Er ist Gründungsmitglied und somit auch ältestes Mitglied. Seit nunmehr 75 Jahren hält er der TK die Treue. Das 75-Jahr-Jubiläum wird vom 19. bis 21. Juni gebührend gefeiert.