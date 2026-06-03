Die Mitglieder des Kindergemeinderates der Stadt Trofaiach haben eine Spendenbox für die Trofaiacher Tiertafel gestaltet und damit eine Aktion auf den Weg gebracht, die Tieren ebenso hilft wie jenen Menschen, die ihre Haustiere lieben, aber finanziell unter Druck stehen.

Im Kindergemeinderat war die Unterstützung von Tieren und Menschen, die nicht so viel haben, ein wichtiges Thema. Daraus entstand die Idee, Tierfutter zu sammeln und zugleich sichtbar zu machen, warum diese Hilfe gebraucht wird. Die Kinder malten Bilder, entwickelten kurze Botschaften und gestalteten daraus eine bunte Spendenbox. Ergänzt wurde sie durch eine Informationstafel, die erklärt, wofür gesammelt wird und wem die Spenden zugutekommen.

Gemeinsam wurde die Box anschließend zum Billa Plus in Trofaiach gebracht. Dort können bis 17. Juni 2026 Tierfutterspenden für die Trofaiacher Tiertafel abgegeben werden. Die gesammelten Spenden werden an Claudia Sarrer übergeben und bei der nächsten Trofaiacher Tiertafel am 19. Juni 2026 ausgegeben.