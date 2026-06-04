Das erfahrene Trio blickt auf eine eindrucksvolle sportliche Laufbahn zurück. Walter Schachner, Franz Wohlfahrt und Markus Schopp feierten als Spieler herausragende Erfolge und stellten ihr fußballerisches Können auf der größten Bühne des Sports, den Fußball-Weltmeisterschaften, unter Beweis. Daher hat Radio Kärnten die drei Athleten für das Sendeformat „Noten und Anekdoten“ ausgewählt. Man möchte damit Stimmung für die anstehende Fußball-Weltmeisterschaft machen.

In der beliebten Sendereihe gewährt „die Dreierkette“ Einblicke in die nationale und internationale Welt des Fußballs und präsentiert ihre persönlichen Musik-Highlights. Der musikalische Bogen spannt sich vom traditionellen „Radetzkymarsch“ der Wiener Philharmoniker bis zum Rock-Sound von U2.

Franz Wohlfahrt wurde 1964 in St. Veit an der Glan geboren und ist eine der größten Torhüterlegenden Österreichs. Als langjähriger Nationalspieler, WM-Teilnehmer von 1998 und sechsfacher Meister mit Austria Wien prägte er die heimische Sportlandschaft nachhaltig. Internationale Erfolge feierte er zudem als deutscher Cupsieger mit dem VfB Stuttgart. Privat ist Wohlfahrt verheiratet und lebt mit seiner Familie in Wien.

Markus Schopp wurde 1974 in Graz geboren und ist ein ehemaliger österreichischer Fußballprofi. Als Nationalspieler und WM-Teilnehmer (1998) feierte der Mittelfeldspieler seine größten Erfolge – darunter mehrere nationale Titel und Champions-League-Einsätze beim SK Sturm Graz. Heute gibt der zweifache Familienvater, der weiterhin in seiner Heimatstadt lebt, sein fundiertes Wissen als erfolgreicher Fußballtrainer weiter.

Markus Schopp war 1998 bei der WM dabei © ORF

Walter Schachner wurde 1957 in Leoben geboren und zählt zu den prägenden Legenden des österreichischen Fußballs. Der ehemalige Stürmer feierte Erfolge bei Austria Wien sowie in der italienischen Serie A. Zu seinen Karrierehöhepunkten zählen die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften 1978 und 1982 sowie das legendäre „Wunder von Córdoba“. Nach seiner aktiven Karriere, in der er mehrfach Meister und Torschützenkönig wurde, etablierte er sich als erfolgreicher Trainer und holte 2001 den Cupsieg mit dem FC Kärnten sowie 2004 das Double mit dem GAK. Walter Schachner ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.