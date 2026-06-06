Wer sich gerne durch die Luft schleudern lässt, braucht davor (oder danach) offenbar was Deftiges zum Essen. So oder so ähnlich lautet die gastronomische Prämisse am Wiener Prater. Sie hat sich in den vergangenen Jahrzehnten mehr als bewährt: Wiens Paradedestination im Grünen lebt nicht zuletzt von ihren Stelzen, Ripperln, dem omnipräsenten Langos-Duft und einer Unmenge an Krügerln, die besonders jetzt, wo das Wetter wieder Scharen an Familien und Abenteuerlustigen in den Prater zieht, über die Tresen gehen.

Grüne-Bohnen-Salat mit Olivenöl, Pistazien, Knoblauch. © Lucas Palm

Gut so, wir lieben diese deftigen Klassiker alle heiß. Aber da ist mittlerweile auch Platz für mehr. Für allerhand Levantinisches, sprich: Nahöstliches, sprich: Orientalisches, oder wie auch immer man diese mittlerweile omnipräsente Kulinarik aus dem östlichen Mittelmeerraum nennen möchte. Das beweist seit rund fünf Jahren jedenfalls Haya Molchos „Neni am Prater“, das eine geradezu atemberaubende Aussicht auf den belebten Amüsierpark bietet – nicht nur von der Terrasse, sondern dank der großen Glasfront auch vom Innenraum aus.

Zum Essen: Die meisten Gerichte sind laut Service zum Teilen gedacht, die proteinreichen Teller sättigen aber ordentlich, bedeutet: Bitte das Ganze nicht mit den kleinteiligen Mezze-Restaurants verwechseln, die Teil des levantinischen Gastro-Trends sind. Sehr gut: der Grüne-Bohnen-Salat (10 Euro) mit Olivenöl, Pistazien, Knoblauch und – wie so viele Speisen hier – einer ordentlichen Ladung Zitronensaft. Als einer der mildesten – und gelungensten – Gänge erweist sich der geröstete Spargel (12 Euro) mit cremigem Labneh, Harissa, Pinienkernen und Dille.

Gerösteter Spargel mit cremigem Labneh, Harissa, Pinienkernen und Dille. © Lucas Palm

Beim Popcorn-Falafel (8,50 Euro) macht den Molchos selbstverständlich niemand was vor: erstaunlich flaumig, saftig, gewohnt am oberen Intensitätslimit abgeschmeckt. Die asiatische Soja-Tahina (auch sie mit extra Säurewumms) kokettiert in Kombination mit den anderen Speisen schon etwas mit Gaumen-Überstrapazierung, darauf gleich ein paar Bissen extraflaumiges Pitabrot (2,50 Euro), bitte.

Auch den frittierten Calamari (19 Euro) wird noch ein extra Säurekick verpasst: Mit einer Jalapeño-Aioli, die Salz und Säure gegeneinander ankämpfen lässt. Besonders wohltuend, oder vielleicht gar erlösend von dieser etwas überdrehten, aber an diesem Ort durchaus stimmigen Aromen-Achterbahnfahrt bei Tisch: Die Valrhona Schoko-Mousse (11 Euro) mit Weichseln, Mandel und, halleluja, säurefreiem Schlagobers.