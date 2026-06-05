Ein Villacher, der sein Leben seit Jahren vor der Kamera erzählt, hat sich nun in einem besonders persönlichen Moment gezeigt. Thomas Kaplaner, vielen auf Instagram und TikTok bekannt, war am Dienstagabend in der Puls4-Sendung „Schluss mit Schulden“ zu sehen. Dort rückte nicht sein Alltag als Influencer in den Mittelpunkt, sondern eine finanzielle Schieflage, die sich über Jahre aufgebaut haben soll.

Finanzexperte Franz Kurz und der Villacher Thomas Kaplaner bei den Dreharbeiten heuer im Winter © KK/Puls4

Schonungsloser Einblick in die Finanzen

Kaplaner veröffentlicht seit längerer Zeit Inhalte auf sozialen Plattformen unterschiedlicher Art. Dazu gehören neben privaten Inhalten auch Kooperationen wie mit dem Villacher Juwelier Schützlhoffer. In der Sendung gibt er einen schonungslosen Einblick in seine finanzielle Lage. Versicherungen, Kirche – die Liste der Gläubiger wurde über die Jahre immer länger. Er habe falsche Entscheidungen getroffen und es nicht geschafft, Ordnung in seine Finanzen zu bringen.

Finanzexperte Franz Kurz besuchte Kaplaner in Villach, um Ordnung in dessen finanzielle Lage zu bringen. Er erklärt die nötigen Schritte, darunter den Hinweis, über das Bezirksgericht erheben zu lassen, wie hoch die offenen Forderungen tatsächlich sind. In der Sendung nennt Kaplaner rund 30.000 Euro. Auch der Weg zur Schuldnerberatung wird thematisiert.

Finanzexperte Franz Kurz mit Thomas Kaplaner und AMS Kärnten Geschäftsführer Peter Wedenig im Gespräch © KK/Puls4

Viel Kritik nach der Sendung

Nach der Ausstrahlung meldete sich Kaplaner auf seinen sozialen Kanälen selbst zu Wort. In einem Video, das kurz nach der Sendung veröffentlicht wurde, spricht er von sehr vielen negativen Kommentaren. Das Format sei bereits weit im Voraus gedreht worden, in einer Phase, in der er nach eigener Darstellung keine Perspektive gehabt habe. Die Videos zur Bewerbung der Sendung auf den sozialen Medien wurden auf Wunsch von Kaplaner vom Sender heruntergenommen. Tausende Kommentare fand man unter dem Beitrag.

Besonders viel Kritik habe laut dem Villacher eine Aussage ausgelöst, wonach er sechs- bis siebenstellig verdient habe. Gemeint gewesen seien vier bis fünfstellige Beträge. Schulden zu haben, sei aus seiner Sicht in der heutigen Zeit nichts Außergewöhnliches. Er bereut die Teilnahme an der Sendung jedenfalls nicht und arbeitet mittlerweile in einer Führungsposition und am Abbau der Schulden. Die Sendung kann jederzeit kostenlos auf Joyn nachgeschaut werden.