Inspiriert von ihren persönlichen Erfahrungen als Mutter von drei Söhnen, gründete Isabella Hold die „Babybox by Mamabo“ – eine Wortkombination aus „Mama“ und „Abo“. Dabei handelte es sich um ein Abo für Babykleidung, das Eltern im ersten Lebensjahr ihres Kindes alles Nötige nach Hause lieferte. Durch den gleich zweifachen Gewinn des Wettbewerbs „Mein Pop-up-Store“ des Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds (KWF) für Klagenfurt und Villach im Jahr 2018 etablierte die ehemalige Beraterin im „Business-Frauen-Center“ sich in beiden Städten. Mit dem Fokus auf geschlechtsneutrale Kinderkleidung, T-Shirts für Erwachsene, Bambus-Decken und Accessoires, fand sie im September 2017 schließlich am Standesamtplatz in Villach ihren fixen Platz.

Im Dezember 2024 setzte die Klagenfurterin nach langem Überlegen allerdings einen Schlussstrich unter das Geschäft. „Die Bedürfnisse unserer Kunden und Kundinnen haben sich stark verändert“, gab die Buben-Mama damals gegenüber der Kleinen Zeitung zu Protokoll. Es war aber kein Abschied für immer, denn mittlerweile bringt die 37-Jährige unter dem Motto „Zurück zum Ursprung“ ihre Produkte und damit das „Mamabo“-Konzept als Pop-up- und Event-Shopping wieder direkt zu ihren Kundinnen und Kunden.

Unterstützung von Mutter Eleonora

An unterschiedlichen Locations gehen seit Anfang des Jahres die Pop-up-Shops über die Bühne. „Wir waren schon in Velden, Klagenfurt und im Museumsquartier in Wien“, erzählt die Geschäftsfrau. Bis vor Kurzem war der „Mamabo“-Pop-up-Shop in der Lederergasse in Villach stationiert, aktuell gastiert dieser in der Sterneckstraße 1 in Klagenfurt. Im Herbst findet die nächste Tour statt. Unterstützt wird Hold von ihrer Mutter Eleonora, die auch liebevoll „Mamabo“-Omi genannt wird und mit ihrer über 50-jährigen Berufserfahrung mit Rat und Tat zur Seite steht.

„Durch die gezielten Veranstaltungen können wir noch flexibler und energievoller auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden eingehen“, ist Isabella Hold überzeugt. „Wir schaffen gemeinsame Erinnerungen, weil die Pop-ups und Events zu bestimmten verbindenden Themen stattfinden und das natürlich in den coolsten Locations.“ Zudem wurde der Webshop weiter ausgebaut und bietet damit ein gezieltes Angebot an.