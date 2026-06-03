Die Zweite Republik ist zwar auch schon 81 Jahre alt, was jedoch die transparente und nachvollziehbare Besetzung von Spitzenjobs im öffentlichen Bereich angeht, befindet sich die Alpenrepublik noch in den Lehrjahren. Vielleicht nicht in der Theorie – die notwendigen Gesetze für eine objektive Postenvergabe gibt es seit Jahrzehnten –, aber sehr wohl in der praktischen Anwendung. Bis heute bekommt meistens der- oder diejenige den Job, die schon zuvor von den entscheidenden politischen Stellen dafür auserkoren wurde. Ausnahmen bestätigen die Regel – und sind meist die indirekte Folge politischer Verwerfungen.

Die entscheidende Frage lautet nun: Wird sich das bei der Wahl eines neuen ORF-Generaldirektors oder -direktorin wiederholen? Und was werden dann die Folgen dieser Verwerfung in der Politik selbst sein?

Zum ersten Mal in der Geschichte der mit Abstand größten Medienanstalt läuft derzeit ein Wahlkampf auf öffentlicher Bühne. Die Handvoll Kandidaten, die eine reale Chance auf den Topjob haben, absolvieren getrennt und gemeinsam Interviews im Akkord. Insgesamt haben sich 76 Bewerber beworben, davon schafften es 13 in die engere Auswahl, doch im Kern haben wohl nur vier eine echte Chancen: Ex-APA-Chef Clemens Pig, ORF-Magazine-Chefin Lisa Totzauer sowie die beiden ehemaligen Privat-TV-Manager Markus Breitenecker (ProSiebenSat.1Puls4) und Johannes Larcher (HBO, Hulu). Alle vier bringen – mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen – grundsätzlich die nötige Eignung für den Job mit.

Politik raus aus dem ORF

Am Dienstagabend traf sich diese Runde sowie noch die Ex-ORF-Managerin Petra Höfer auf Einladung des Neos Lab im Wiener Funkhaus zum nächsten Schaulaufen. Was allen fünf gemeinsam war: die Unabhängigkeit von der Politik, die Glaubwürdigkeit beim Publikum, das Zurückgewinnen junger Zielgruppen, wirtschaftliche Stärke, eine neue Unternehmenskultur und regionales Programm. Bekanntlich durchlebt der ORF nach dem erzwungenen Abgang von Ex-Chef Roland Weißmann eine seiner schwersten Krisen.

„Fakten und Orientierung sind für uns alle so wichtig wie ein Bissen Brot“, sagte Pig. Der ORF sollte der Ort sein, wo man diesen zu sich nehmen kann. Die Redaktion und deren Qualität wolle er wie ein „Bollwerk“ schützen. Außerdem brauche es neue, moderne Direktionsstrukturen ohne Personalmitsprache der Politik. Auch für Larcher ist es unvorstellbar, dass die Parteien hier mitreden. Er will die stark auf Österreich hin ausgerichteten ORF-Programme verstärkt auf digitalen Plattformen wie YouTube und TikTok verbreiten. Wichtig ist ihm zudem eine klarere Trennung von Bericht und Meinung. Dass in den kommenden Jahren ein Viertel der ORF-Mitarbeiter in Pension gehe, sieht er als „wunderbare Chance“ für eine Verjüngung.

Spardruck verlangt nach neuen Strukturen

Totzauer ist überzeugt, dass die Jungen nicht verloren sind: „Sie sind nicht weg, sondern auf Plattformen. Und wir können sie begeistern.“ „Kein Algorithmus dieser Welt“ könne österreichische Geschichten, Humor und Lebensrealitäten reproduzieren. Angesichts des Spardrucks ist für Breitenecker eine neue unternehmerische Vision nötig: „Sparen ja, aber das ist nicht alles“, sagte er. Man müsse neue Erlösquellen generieren, etwa über eine kommerzielle Vermietung des großen ORF-Studios. Zudem brauche es eine europäische Streaming-Plattform. Und von der berüchtigten, weil frauenfeindlichen Sendung „Geschäft mit der Liebe“, die auf ATV lief, distanzierte sich Breitenecker erstaunlich deutlich: eine „furchtbare Sendung“.

Alle Kandidaten wollen bei den aufgeblähten Strukturen Kosten sparen. So soll ORF III zwar bleiben, aber nicht länger als eigene GmbH fungieren, deren zwei Geschäftsführer mehr verdienen als der Generaldirektor.

Bleibt die Frage, wer am Ende das Rennen machen wird. Die 13 übriggebliebenen Kandidaten müssen von zumindest einem der 35 Stiftungsräte für die Wahl vorgeschlagen werden, die Entscheidung fällt am 11. Juni.