Mit einer feierlichen Zeremonie wurde am Friedhof Knittelfeld der Sternenkinderbaum eingeweiht. Direkt im Anschluss an die bestehende Streuwiese entstand damit ein würdevoller Ort des Gedenkens für Familien, die ein Kind vor, während oder kurz nach der Geburt verloren haben.

Bürgermeister Harald Bergmann betonte in seinen Begrüßungsworten die Bedeutung eines sichtbaren Ortes des Erinnerns und der Verbundenheit: Für betroffene Familien sei es wichtig, einen Platz zu haben, an dem Trauer ihren Raum finden könne und das Andenken an die verstorbenen Kinder bewahrt werde.

Über die Entstehungsgeschichte und die besondere Bedeutung des Projekts informierte Mario Stranimaier, Geschäftsführer von AURA Bestattung. Bewegende Worte fand auch Julia Luschin, die als Leiterin eines Sternenelterntreffs und selbst betroffene Sternenmama an der Feier mitwirkte. Sie machte deutlich, dass auch das kurze Leben dieser Kinder einen festen Platz im Herzen ihrer Familien habe und sichtbar bleiben müsse.

Im Anschluss erfolgten ein ökumenisches Gebet sowie die Segnung des Sternenkinderbaums durch Pfarrer Bartlomiej Lukasz Wojtyczka, Pfarrer Ioan Cristian Greucean und Kuratorin Rosa Neubauer.

Für die musikalische Umrahmung sorgten Musikschullehrer Dominik Bada und einer seiner Schüler mit einfühlsamen Klängen auf der Steirischen Harmonika.