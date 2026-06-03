Einstimmig wurde kürzlich die neue Ortsgruppe der Jungen ÖVP (JVP) in St. Stefan ob Leoben gegründet. Zum neuen Obmann wurde Fabian Graf gewählt. Ihm zur Seite stehen künftig Thomas Fries als stellvertretender Obmann sowie Erwin Böhm als Finanzreferent.

Der neu gewählte Obmann betont: „Wir wollen nicht nur zuschauen, sondern aktiv mitgestalten und junge Menschen motivieren, sich aktiv einzubringen und Verantwortung für unsere Gemeinde zu übernehmen. Die JVP soll eine Plattform für neue Ideen, Zusammenhalt und frische Impulse in St. Stefan ob Leoben sein.“

In St. Stefan leben derzeit 290 Einwohnerinnen und Einwohner unter 20 Jahren, mehr als ein Viertel der Bewohner ist über 65.