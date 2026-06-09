Einmal die Woche klingt es neben dem Kuhstall am Kreativ- und Erlebnisbauernhof Strobl am Landscha. Und das seit 30 Jahren. Über der Melkkammer hatte sich in den frühen 1990er-Jahren die junge A-cappella-Truppe „The Voice“ ihren Proberaum alias „Männerhöhle“ eingerichtet.

„Davor waren wir im Pfarrhof“, blickt Andreas Leitner auf die Bandanfänge zurück, als sich die Gruppe von 16- bis 19-jährigen Jungs zu einer A-cappella-Formation zusammenschloss.

„The Voice“ lädt ein:

Alle hatten sie die Musikhauptschule in Weiz besucht, alle waren Mitglieder von Schul- und Jugendchor sowie der Katholischen Jugend.

Am Anfang der heute 35-jährigen Bandgeschichte stand aber eine Wette: „Beim Weizer Fasching gab es damals eine Aktionsbühne. Johannes Strobl war damals im Ausland und hatte mit uns gewettet, dass wir es uns nicht trauen, da oben A cappella zu singen“, erzählt Leitner.

Die Wette wurde von den Jungs angenommen, elf Lieder einstudiert und dann stand man auf der Bühne. Der Rest ist Geschichte.

2010 erschien ihr Album Männerfreundschaft © The Voice

Auftritte in ganz Österreich

Warum aber ausgerechnet A cappella? „Das hat uns schon immer fasziniert. Damals waren auch die Flying Pickets mit ihrem Lied ‚Only You‘ der Renner. Das waren auch ein bisschen unsere Vorbilder, genau wie die Comedian Harmonists“, berichtet der musikalische Leiter der Gruppe Robert Feiner. Er ist auch für die diversen Arrangements verantwortlich.

Hauptsächlich wird gecovert, aber es entstanden in den vergangenen Jahrzehnten auch eigene Nummern, etwa „Männerfreundschaft“, die auch auf CD gebrannt wurde. Insgesamt drei Stück veröffentlichte die Truppe. Ihre Auftritte führten sie quer durch Österreich, vom tiefesten Burgenland bis in den äußersten Westen Tirols.

Freundschaft dazwischen

Ihre Anekdoten könnten ganze Geschichtsbücher füllen: Erzählt wird da von Auftritten bei Peter Rapps „Große Chance“, Autopannen bei der Konzertheimfahrt, kreischenden Fans beim Auftritt im Mädcheninternat und berührenden Momenten bei Hochzeitsfeiern. Vom Schrauben an ihrer „Lucy, die schwarze Sau“, wie der eigene Tourbus „liebevoll“ genannt wurde, vom Straßensingen unter der Grazer Weikhard-Uhr bis zu Eröffnungen von McDonald's-Restaurants.

The Voice im Jahr 2002 © The Voice

Auch einen Plattenvertrag hatte man eigentlich so gut wie in der Tasche. Eigentlich, denn dann kam die Freundschaft dazwischen. In den frühen 90er-Jahren wurde die Gruppe von einem Musiklabel zu Probeaufnahmen nach Saalfelden eingeladen. Dort wurde ihnen ein Angebot unterbreitet, das die damals sieben Jungs nicht annehmen konnten.

Die Gruppe entschied sich gegen den Erfolg, stattdessen für die Freundschaft © The Voice

Denn: Für einen Vertrag sollten sie instrumentiert werden und auf fünf Bandmitglieder schrumpfen. „Wir haben nicht überlegen müssen. Wir haben uns gegen den Ruhm und für die Freundschaft entschieden“, sagt Hannes Strobl. Ob sie den Schritt je bereut hätten. „Nein, auf keinen Fall“ betont auch Stefan Strobl.

Musikalische Zeitreise

Die Sturm und Drang Zeit ist heute ebenso Vergangenheit, wie die lange schwarze Mähne von Sänger Andreas Leitner. Heute wählt man Auftritte bestimmter aus.

„Mit den Jobs und Familien war das einfach nötig, wir konnten nicht mehr jedes Wochenende bei jedem Volksfestl auftreten“, meint Gerhard Leitner.

Robert Feiner in jungen Jahren, in seinem Wirkungsbereich als musikalischer Leitner © The Voice

Geblieben ist die Freundschaft und Liebe zur Musik. Immer wieder versucht man sich an Neuem. Das Repertoire der Songs ist ebenso bunt wie der Werdegang der Bandmitglieder (siehe Infobox). „Von Metallica bis Schlager, Pop, Rock und Oldies, wir probieren alles“, sagt Bernhard Mayer. Er rückte vor acht Jahren für Goran Mudri nach.

Zum 35. jährigen Geburtstag schenkt man sich ein eigenes Konzert. Worauf sich das Publikum freuen kann? „Auf eine musikalische Zeitreise, mit alten und neuen Songs, wo auch der Humor nicht zu kurz kommt“, so Johannes Strobl. Was die Zukunft für die sechs Freunde bringt? „Da lassen wir uns überraschen“, sind sich alle einig.