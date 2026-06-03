Wie lassen sich Realität und Fantasie miteinander verbinden? Mit dieser Frage beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Judenburg im Rahmen des Kunstprojekts „Pencil meets Camera“. Die Ergebnisse sind derzeit in einer Ausstellung im Schulgebäude zu sehen.

Beteiligt waren Schülerinnen und Schüler der vierten bis achten Klassen. Ausgangspunkt des Projekts war die Idee, selbst aufgenommene Fotografien mit eigenen Zeichnungen zu kombinieren und dabei reale Motive mit fantastischen, surrealen Elementen zu ergänzen. Inspirieren ließen sich die Jugendlichen von Arbeiten des belgischen Filmemachers und Künstlers Vincent Bal.

Eine Herausforderung bestand darin, bestehende Linien und Formen aus den Fotografien in den Zeichnungen weiterzuführen. Wege, Gebäudekanten oder andere Konturen wurden kreativ aufgegriffen und in neue Bildwelten verwandelt. Gleichzeitig sollten Foto und Zeichnung nicht vollständig miteinander verschmelzen.

Um diesen Effekt zu erzielen, hielten die Schülerinnen und Schüler ihre gezeichneten Motive direkt vor die fotografierten Hintergründe. Anschließend wurden beide Ebenen digital zu einer Bildmontage zusammengeführt. So entstanden fantasievolle Werke, die den Blick auf alltägliche Motive auf überraschende Weise verändern.

Am 18. Mai wurde die Ausstellung im Schulgebäude eröffnet. Mehr als 100 Arbeiten geben Einblick in die Kreativität und die künstlerischen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler. Die Ausstellung kann noch bis Mitte Juni besucht werden.