Der Schachverein Drache Friesach kann sich über einige Nachwuchstalente freuen. Bei den Österreichischen Meisterschaften der Altersklasse U8 in Fürstenfeld konnte besonders Demian Durakovic (8) überzeugen. Das junge Schachtalent holte sich den zweiten Platz und ist somit österreichischer Vizemeister. Demian hat sich mit dem zweiten Platz für die Jugend-Europameisterschaft in Griechenland qualifiziert.

„Demian hat schon als Kleinkind mit dem Schachspielen angefangen. Bei uns zu Hause gibt es natürlich immer die Möglichkeit zu spielen. Mit drei Jahren wusste er die Basics, mit fünf Jahren konnte er die Regeln und mit sechs Jahren hat er sein erstes Turnier gespielt“, erklärt Vater, Trainer und Präsident des Schachvereins Alman Durakovic.

Schon 2025 hat der Junge bei den Staatsmeisterschaften mitgemacht. „2025 belegte er den sechsten Platz“, erklärt Durakovic, der mit seinem Sohn auch trainiert. „Seine Schwachstelle ist das lange Überlegen eines Zuges. Immerhin ist Demian erst acht Jahre alt, da möchte man natürlich nicht lange überlegen, bis man seinen nächsten Zug spielt, sondern gleich drauf loslegen“, erklärt der Vater mit einem Lächeln.

Demian bei der Österreichischen Meisterschaft © KK/Privat

Was im Friesacher Schachclub im Vordergrund steht: „Kinder sollen den Spaß an der Sache nicht verlieren. Wir versuchen, unser wöchentliches Treffen mit Rätseln aufzulockern. Wenn der Spaß an der Sportart verloren geht, dann kann ein Spieler noch so gut sein. Siege wird er keine erzielen“, erklärt Durakovic. 30 Mitglieder hat der Club mittlerweile.

Demian übt rund eine Stunde am Tag. Aufgeregt ist der 8-Jährige vor der Europameisterschaft nicht. „Ich bin nervöser als er“, erklärt sein Vater. Gibt es für die Europameisterschaft irgendein Ziel, das erreicht werden muss? „Nein. Wichtig ist, dass zunächst in der Schule alles rund läuft und dann kommt das Schachspielen. Aber ich traue Demian schon eine Platzierung unter den Top 50 zu. Man muss bedenken, dass wahrscheinlich mehr als 100 Spieler in der U8 antreten werden.“ Von 2. November bis 13. November findet die Jugendeuropameisterschaft in Hersonissos in Griechenland statt.

Der Schachverein Drache Friesach wurde im April 2023 gegründet und startete nach zahlreichen Schnupperstunden im Jänner 2024 offiziell mit dem Vereinsbetrieb.