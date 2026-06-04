Mit einem Festgottesdienst in der voll besetzten Pfarrkirche Kolbnitz beging der Pfarrverband Kolbnitz, Penk und Mühldorf kürzlich das 15-jährige Priesterjubiläum von Pfarrprovisor Ramesh Jyothi. Neben zahlreichen Gläubigen und Vertretern der Lokalpolitik verfolgten auch Familie und Freunde aus Indien, Malta und Afrika das Fest per Livestream.

Unter den zahlreichen Festgästen befanden sich die Bürgermeister und Vizebürgermeister der Gemeinden Reißeck und Mühldorf, Mitbrüder im priesterlichen und diakonischen Dienst sowie die Pfarrgemeinderätinnen und -räte der drei Pfarren. In den offiziellen Ansprachen würdigten die Bürgermeister Stefan Schupfer (Reißeck) und Erwin Angerer (Mühldorf) das engagierte Wirken des Jubilars. Ein emotionaler Höhepunkt des Gottesdienstes war die Festpredigt von Dechant Johannes Pichler. Da er den Jubilar seit dessen ersten Schritten in Kärnten sehr gut kennt, war seine Ansprache von einer persönlichen Verbundenheit geprägt.

Zahlreiche Gratulanten stellten sich ein © Pfarre Kolbnitz

„Deine Predigten sind legendär“

Susanne Unterweger zeichnete in ihrer Festrede den bewegenden Lebensweg von Jyothi nach. Aufgewachsen in einer katholischen Familie in Indien, erhielt er durch die Förderung der katholischen Kirche die Chance auf eine fundierte Schulausbildung. Nach dem Studium der Philosophie und Theologie empfing er 2011 die Priesterweihe. Über Stationen in Klagenfurt, Villach und Eberstein kam er schließlich im Jänner 2024 in das Mölltal, wo er seither den Pfarrverband leitet.

Unterweger betonte die besondere Gabe des Pfarrprovisors, Gottes Wort lebendig zu vermitteln: „Wir schätzen dich für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und deine Leidenschaftlichkeit. Deine Predigten sind längst legendär: eindringlich, emotional und mit einer lautstarken Begeisterung, die uns alle ansteckt.“ Um für die täglichen Aufgaben fit zu bleiben, hält sich der sportliche Geistliche im Fitnessstudio in Mühldorf gesund.