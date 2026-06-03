Das traditionelle Sommer-Fotoshooting der niederländischen Königsfamilie fand auf dem historischen Landgut Clingendael in Den Haag statt. König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) posierten strahlend gemeinsam mit ihren drei Töchtern, Kronprinzessin Amalia (22), Prinzessin Alexia (20) und Prinzessin Ariane (19).

Während der Monarch auf zurückhaltende Farben wie beige und blau setzt, strahlte seine Frau in einem roten Maxikleid. Ihre Töchter zeigten sich ebenfalls stilsicher: Amalia entschied sich für eine lässige Jeans kombiniert mit einem gelben Blazer, Alexia trug ein olivgrünes Kleid mit braunen Accessoires und Ariane wählte eine rot-gestreifte Hose sowie eine farblich passende Bluse.

Die niederländischen Royals erfreuen sich großer Beliebtheit. Willem-Alexander übernahm 2013 offiziell das Zepter und will in späterer Folge seiner ältesten Tochter Amalia die Krone übergeben.

Niederländische Royals: So bestreiten die Prinzessinnen ihre Zukunft

Die Thronfolgerin absolviert aktuell eine Ausbildung beim niederländischen Militär. Im April begann sie ein Praktikum als Werkstudentin bei der Luftwaffe, um praktische Berufserfahrung zu sammeln. Zuvor schloss sie ihren Bachelor in Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft ab und plant parallel ein weiteres Studium im Bereich Jura zu starten.

Prinzessin Alexia lebt in Großbritannien und studiert am University College London. Nachdem sie im Herbst 2024 zunächst ein sozialwissenschaftliches Fach gewählt hatte, wechselte sie kurz darauf an derselben Fakultät in den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen.

Die jüngste Tochter Ariane hat im Sommer 2025 ihren Abschluss am renommierten United World College Adriatic in Italien gemacht und sich danach eine Auszeit genommen. Im Herbst soll sie in ihre Heimat zurückkehren und an der Technischen Universität Delft ein Bachelorstudium in Luft- und Raumfahrttechnik beginnen. Damit tritt sie in die Fußstapfen ihres verstorbenen Onkels Prinz Friso.