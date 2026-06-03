Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen und eins ist klar: Die Eissaison hat begonnen. Und nicht umsonst gehört Eis zu den beliebtesten süßen Erfrischungen der Österreicherinnen und Österreicher. Das Gourmet-Magazin Falstaff wollte deshalb auch heuer wieder von seiner Community wissen, wo es aktuell das beste Eis, den freundlichsten Service und das schönste Sommerambiente gibt.

Von traditionsreichen Familienbetrieben bis hin zu modernen Gelaterien ist die Bandbreite in Österreich und entsprechend hoch war das Interesse am Falstaff Eissalon-Voting. Aus Tausenden Einreichungen wurden die meistgenannten Betriebe ermittelt, welche im anschließenden Voting um die Stimmen der Falstaff-Community warben. Das Ergebnis: Die Österreicher bleiben ihren Favoriten treu: In fünf Bundesländern konnten sich die Vorjahressieger durchsetzen – so auch in Kärnten.

Nach 2024 und 2025, ging auch in diesem Jahr der Eissalon „Zia Emma Gelateria Artigianale“ in der Herrengasse in der Kärntner Landeshauptstadt als klarer Sieger hervor. Auch auf dem zweiten Platz findet sich mit dem „Morle“-Eissalon ein Klagenfurter Unternehmen. Und auch der dritte Podestplatz bleibt im Klagenfurter Raum, denn diesen konnte sich die „Die Eislisl“ aus der Wörtherseegemeinde Pörtschach holen. Das „Tutti Frutti“, das ebenfalls seine kühlen Köstlichkeiten in Klagenfurt anbietet, schaffte es außerdem noch auf den vierten Platz.