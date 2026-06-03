Ein intensives Probenjahr liegt hinter den Mitgliedern des Gröbminger Chors „Surprise“, immerhin wollte man dem Publikum zum heurigen 30-jährigen Bestehen ein unvergessliches Konzert liefern. Am vergangenen Freitag war es dann soweit, der Chor stellte sein beeindruckendes Können in der bis auf den letzten Platz besetzten Kulturhalle Gröbming unter Beweis. Auf dem Programm stand das Beste aus den vergangenen drei Jahrzehnten, begleitet wurden die Sänger in bewährter Weise von der Combo, durch den Abend führte Karl Edegger.

Über eine besondere Überraschung durfte sich Chorleiter Gerhard Lipp freuen, denn der Chor bedankte sich mit einem umgedichteten Stück aus Lipps Repertoire bei seinem Chef. Dazu wurden der Chorleiter wie auch die vier Gründungsmitglieder Andrea Weikinger, Alfred Gruber, Elisabeth Kirchengast und Georg Frauscher-Emler mit einer Goldenen Schallplatte geehrt. Eine silberne Ausführung gab es für Helga und Gust, die Wirtsleut des Gasthauses Angermaier, „die seit den Anfängen dafür sorgen, dass die Sängerinnen und Sänger nach langen Probenabenden gestärkt nach Hause gehen“, heißt es.