Doppelt hält bekanntlich besser. Und so feiern ATV-Bauer Helmut (51) und seine Petra (45) am Samstag erneut ihre Traumhochzeit. Nach der standesamtlichen Trauung im Vorjahr wird jetzt zur kirchlichen Trauung geladen. Zwei Hochzeiten, jeweils mit einem speziellen Datum: „Vergangenes Jahr haben wir am 25. 5. 2025 geheiratet, heuer ist es der 6. 6. 2026“, sagt der 51-Jährige, der in den höchsten Tönen von seiner Braut schwärmt: „Petra ist einfach ein Mensch zum Liebhaben.“

Mutterkuhhaltung

Kennengelernt haben die beiden einander bei der 19. Staffel der ATV-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Zum Finale stellte Bauer Helmut seiner Petra vor laufender Kamera die Frage aller Fragen. Für beide sei es Liebe auf den ersten Blick gewesen, erzählt der Görtschitztaler, der einen Mutterkuhbetrieb im Nebenerwerb bewirtschaftet. „Ich habe bei ,Bauer sucht Frau‘ nicht zur Gaude mitgemacht, sondern um die Frau fürs Leben zu finden.“ Und das hat geklappt. Petra stammt aus Rennweg am Katschberg, hat selbst einen landwirtschaftlichen Hintergrund. Deshalb weiß sie auch, wie man auf dem Hof anpackt. Zu tun gibt es nämlich immer genug.

Für die Hochzeitsvorbereitungen haben sich die beiden in dieser Woche extra Urlaub genommen. „Es ist ganz schön viel zu tun. Und der Chefin fällt immer wieder etwas Neues ein“, lacht der Kärntner. Denn Petra schmückt die Kirche in St. Oswald bei Eberstein, wo die beiden einander am Samstag das Ja-Wort geben werden, selbst. „Sie sammelt alles in der Natur und macht daraus die schönsten Sachen“, schwärmt der Bräutigam. Nach der Trauung gibt es am Hof auf der Saualpe ein großes Fest - auch dort wird die ganze Dekoration die Handschrift der Braut tragen.

60 bis 70 Gäste

Zwischen 60 und 70 Gäste - Familie und Freunde - werden diesen besonderen Tag mit Helmut und Petra feiern. Ob auch ein Kamerateam von ATV dabei sein wird, weiß Bauer Helmut noch nicht. Eine, die definitiv nicht fehlen wird, ist Hündin „Weibi“. Sie war ein Geschenk zum 50. Geburtstag des Kärntners und schon bei der standesamtlichen Hochzeit im Vorjahr, die auf dem Hof stattfand, dabei. Welches Kleid seine Braut am Samtag tragen wird, das weiß der 51-Jährige noch nicht: „Das ist eine Überraschung.“ Umgekehrt hat auch er eine Überraschung für Petra. Mehr wird im Vorfeld aber natürlich nicht verraten.

Für die Hochzeitsfeierlichkeiten am Hof wurde eine DJ engagiert. Ein Caterer wird italienische Spezialitäten kredenzen. Pizza, Pasta & Co. - damit kann man nichts falsch machen. Sind die beiden schon nervös? „Natürlich, ein bisschen Nervosität gehört dazu.“ Wann es eine Hochzeitsreise geben wird, steht noch nicht fest. Auch nicht, wohin es dann für das Paar geht. „Wir werden das einfach ganz spontan entscheiden“, sagt Helmut.