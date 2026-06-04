Am Sonntag, dem 31. Mai, verwandelte sich das Pferdezentrum Stadl-Paura in Oberösterreich in ein Zentrum des gelebten Miteinanders. Im Rahmen des integrativen Reitturniers wurden auch die heiß begehrten „Special Olympics“-Bewerbe ausgetragen. Mittendrin statt nur dabei war auch Mattias Glantschnig aus Mallnitz. Er konnte sich gleich doppelt auf dem Podest platzieren.

In der Dressur sicherte sich Glantschnig den verdienten 1. Platz. Auch im anspruchsvollen „Working Trail“ – hier stehen Geschicklichkeit, Vertrauen und exakte Abstimmung zwischen Pferd und Reiter im Vordergrund – zeigte er sein Können und holte den 2. Platz. Für Glantschnig sind diese Platzierungen ein weiterer Meilenstein in seiner sportlichen Karriere.