„In der Region gibt es immer weniger Bälle, vor allem außerhalb der Ballsaison“, meint der Profitänzer und ehemalige „Dancing Star“ Andy Kainz. Aus diesem Grund habe er vor knapp 15 Jahren gemeinsam mit seiner Frau Kelly den Sommernachtsball aus der Taufe gehoben. „Begonnen haben wir im Stift St. Georgen am Längsee, weil wir dort Workshops veranstaltet haben und den Leuten, die eine weite Anreise hatten, abends etwas bieten wollten“, blickt Kainz zurück.

Dort fanden schließlich „die ersten drei oder vier Ausgaben“ statt. Danach „übersiedelte“ man in den Brunnerhof nahe der Burg Hochosterwitz, wo man den Ball nun in Kooperation mit Gastwirtin Iris Stromberger veranstaltet. Der „Umzug“ geschah aus platztechnischen Gründen. Der Stadl am Brunnerhof bietet Raum für etwa 160 Personen. „Die kriegen wir in der Regel auch voll“, sagt Tanzexperte. „In dieser Größenordnung passt es uns ganz gut, so können wir den Abend auch etwas exklusiver gestalten.“

Musik von Opernredoute-Band

Der mittlerweile 14. Sommernachtsball geht am Samstag, dem 20. Juni, ab 20 Uhr über die Bühne. Musikalisch unterhalten wird man von der Band „Martini Rosso“, die unter anderem auch Stammgast bei der Grazer Opernredoute ist. Auch im VIP-Haus beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel sowie im VIP-Zelt beim Nightrace in Schladming sorgte „Martini Rosso“ bereits für Unterhaltung.

„Uns ist vor allem wichtig, dass auch Leute aus der Region zu diesem speziellen Abend kommen“, hofft Kainz. Der Dresscode für den Abend ist „elegant bis trachtig“. „Von der Lederhose bis zum Smoking ist alles dabei“, sagt Kainz mit einem Lächeln. Eine Eintrittskarte kostet 30 Euro. Aktuell seien noch etwa 30 Sitzplätze im Stadl verfügbar.