Das geplante Pumpspeicherkraftwerk am Salza-Stausee in Bad Mitterndorf rückt ins Zentrum einer Auseinandersetzung. Ende Mai traf sich das Projektteam des Energieversorgers Verbund mit Regina Egger vom Bootsverleih, dem Fischereiverein und Vertretern des Grundeigentümers Bundesforste. Der Zweck: Die Simulation der auftretenden Wasserstände im Falle einer Verwirklichung des geplanten Megaprojekts.

„Wir haben uns gemeinsam genau jenen Wasserstand im Speicher angesehen, der künftig die Untergrenze im Sommerhalbjahr bilden würde. Das heißt, wenn der Stausee Salza künftig als Unterbecken für ein Pumpspeicherkraftwerk fungiert, würde der Wasserspiegel im Sommerhalbjahr nicht unter dieses Niveau sinken“, so Robert Zechner vom Verbund.

„Bin zufrieden, wenn das so kommt“

Regina Egger sah sich den simulierten Wasserstand an und zeigte sich bezüglich des Bootsbetriebs zufrieden: „Zwei Plateaus meiner Fixstege wären im Wasser, zwei heraußen. Wenn das so bleibt, kann ich damit leben“, meinte sie. Es habe sich auch gezeigt, dass keine Ablagerungen oder Inseln aus dem Wasser herausragen und der Zufluss der Salza eingestaut bleibe, betont man beim Verbund. Es gebe somit auch „keine Trockenfallen und damit auch keinen Gatsch“.

Regina Egger vom Bootsverleih zeigt sich zufrieden © KLZ / Gerhard Pliem

Die Größenverhältnisse sind gewaltig: Zehn Millionen Kubikmeter fasst der Salza-Stausee, zwei Millionen würden in Zeiten des Stromüberschusses, etwa durch Solar- und Windenergie, in einen hunderte Meter höher liegenden Speicherteich am Bergereck gepumpt. Wird in Österreich Energie benötigt, fließt das Wasser aus dem Speicherteich zurück in den Stausee. Am Weg dorthin wird in einem unterirdischen Kraftwerk Energie erzeugt. Insgesamt ein Mammutprojekt: Rund 600 Millionen Euro betragen die Kosten vergleichbarer Anlagen.

„Ein bisschen zu sehr vereinfacht“

Kritisch sieht Karin Hochegger vom Naturschutzbund die Simulation: „Das scheint mir ein bisschen zu sehr vereinfacht zu sein. Es macht einen Unterschied, ob der Stausee abgelassen wird oder ob das Wasser von 1500 Metern Seehöhe über Turbinen in großer Menge in den See kommt. Durch die Reibung erwärmt sich das Wasser, das Wasservolumen wird im See zeitweise kleiner. Das wirkt sich auf Ökosysteme aus, für viele Organismen wird es dann schwierig.“

Noch heftigere Kritik kommt vom Bildhauer Ferdinand Böhme, der in seinem kulturellen Zentrum Woferlstall im Dezember zuerst über das Verbund-Projekt informierte. Das Ökosystem Stausee habe sich, so der Künstler, in den 80 Jahren seines Bestehens bestens eingespielt. Man brauche deswegen nicht nur für den neuen Speicherteich am Bergereck, sondern auch für den Stausee und das davor liegende Moorgebiet ein ökologisches und ein Umweltverträglichkeitsgutachten.

Zudem sei davon gesprochen worden, dass es „schon mal passieren kann, dass der See im Hochbetrieb leer ist“. Im Sommer eine ökologische Katastrophe, so Böhme. Dem widerspricht man beim Verbund entschieden. Robert Zechner hierzu: „Der Stausee fasst mehr als viermal so viel Wasser wie das geplante Oberbecken am Bergereck, das geht sich also nicht einmal theoretisch aus.“

Formierung einer Bürgerinitiative

Ferdinand Böhme bleibt skeptisch und plant schon den nächsten Schritt, auch und besonders wegen einer geplanten Kunstschneeloipe mit Schneekanonen in seiner Nähe und nördlich des Stausees. Man sei gerade dabei, die Bürgerinitiative „Lebenswertes Hinterberg für alle“ zu formen, erklärt er. Damit sollen Einsprüche gegen die geplanten Projekte schon früh auf Schiene gebracht werden. 500 Unterstützerinnen und Unterstützer sind das Ziel.

Inzwischen führen die Gemeinden Mitterberg-Sankt Martin und Bad Mitterndorf Gespräche mit dem Verbund, die gesperrte Pass Stein-Straße im Zuge des Pumpspeicherkraftwerk-Projekts für Wanderer und Radfahrer wieder legal passierbar zu machen. Das bestätigen die Bürgermeister Fritz Zefferer und Herbert Hansmann.