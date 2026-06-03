„Was passiert, wenn man die Eigenschaften von Lämmern – sozial, neugierig, spielfreudig und intelligent – mit Reife, Lebenslust und Bodenständigkeit vermischt?“, fragte Moderatorin Arabella Kiesbauer Mittwochabend das „Bauer sucht Frau“-Publikum. Ihre Antwort? Der „resche Kärntner“ Martin (24) aus dem Bezirk Spittal. Das Kamerateam besuchte ihn, um mehr über den Single zu erfahren. „Du schönes, ruhiges Kärnten. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Nur in den Wäldern, da muss man vorsichtig sein, dass man sich nicht in freche Bauern verliebt“, kündigte Kiesbauer vielsagend an. Kurz darauf erschien ein Krampus am Bildschirm, bevor sich Martin breit grinsend die Maske vom Kopf riss.

Er erzählte von dem örtlichen Vereinsleben, seinem Leben am Hof, seiner Familie und seiner Liebe zu den Tieren und der Natur. Nur etwas fehle Martin noch zu seinem großen Glück: Seine Traumfrau und eine eigene Familie. Um das zu ändern, nimmt er an dem Dating-Format teil. Seiner Stärken ist sich der junge Landwirt bewusst: „Am Anfang bin ich schüchtern, doch das legt sich. Ich bin ein hilfsbereiter, pünktlicher, ehrlicher und netter Mensch und packe überall mit an.“

„Ich hole meiner Traumfrau die Sterne vom Himmel“

„Verliebt“ ist er bislang nur in sein 60 Jahre altes Moped. „Sonntags düse ich damit gerne durch die Gegend. Das gibt mir einen Kick. Ich bin auf Adrenalin aus und wünsche mir eine Partnerin, die mitzieht und mit mir neue Sachen ausprobieren will“, erklärte Martin, der sich wünscht, dass „bald die Richtige mitfährt“. Immerhin habe er auf seinem Moped Platz für zwei. Von seiner Zukünftigen würde er sich wünschen, dass sie „hilfsbereit und freundlich“ ist. Vom Aussehen seiner Traumfrau hat er keine konkreten Vorstellungen, aber sie soll „nicht Haut und Knochen sein“.

Warum Martin noch keine Partnerin gefunden hat, sei ihm selbst ein Rätsel. „Ich bin bereit, meiner Traumfrau die Sterne vom Himmel zu holen. Das Einzige, was ich nicht tun kann, ist von hier wegzuziehen. Wenn es uns am Land mal langweilig wird, sorgt man eben dafür, dass es lustig wird.“

Auf Hühner-Jagd

Wie ein spaßiger Nachmittag auf seinem Hof aussehen könnte, zeigten seine Freunde. Bevor die drei Hofdamen anreisen, wollten diese sicherstellen, dass Martin „drei Hühner bändigen kann“. Die Aufgabe war es, die Tiere schnellstmöglich einzusammeln. Mit Erfolg verfolgte der 24-Jährige sie quer über den Hof. Das Resümee seiner Freunde: „Die Hennen hat er im Griff, also wird das mit den Hofdamen auch hinhauen.“

Darauf hofft auch Martin: „Alleine zu sein fühlt sich oft komisch an. Ich wünsche mir jemanden, mit dem ich mich abends austauschen kann. Ich glaube, dass ich in fünf Jahren die richtige Partnerin an meiner Seite und Nachwuchs habe. Gemeinsam übernehmen wir dann die Landwirtschaft.“