War das eine Überraschung: Auf Anhieb vier Hauben im Gault Millau für das Gailtaler Biohotel Daberer. Von dem viele gar nicht wussten, dass man hier auch à la Carte essen kann. Gut, also nichts wie hin, denn vier Hauben sind so etwas wie der gourme‘sche Ritterschlag. In Kärnten derzeit ganze sechs Mal vergeben.

Gault Millau. Vier Hauben stehen, so der Gault Millau, für prägende Küche, führend in Kreativität, Qualität und Zubereitung. Hier erwartet Gäste allerdings keine spezielle À la Carte-Karte, sondern ein Angebot, das auch für bis zu etwa 100 Hausgäste gilt. Ein fixes Menü mit vier bis sieben Gängen, ab 74 Euro, in dieser Kategorie absolut günstig. Vorab wird Wermut Tonic serviert, sodann hausgemachte, fluffige Oliven-Focaccia mit albanischem Olivenöl und ein Tellerchen mit fermentiertem Gemüse aus dem betont säuerlichen Eck. Als Vorspeise wird eine Art Hummus-Kombination, aus Kichererbsen, Melanzani, Rosen-Harissacreme und Petersilie aufgetragen. Wunderbar ausbalanciert, spannend. Die klare Pilzsuppe mit Buchweizen, Sesamöl und Frühlingszwiebel gibt sich klar im Geschmack, aber deutlich profaner.

Geradlinig. Sehr fein und wiederum klar die gedämpfte Goldbrasse mit Zitrussauce und weißem (einen Tick zu lange gegarten) Spargel. Als Hauptgericht stehen kompakter Spinatknödel auf Parasolbutter mit geräuchertem Schafskäse-Topping oder Filet vom Gailtaler Bio-Almochsen mit Kohlrabi, Schalotten, Kapern und Estragon zur Wahl. Beides sehr, sehr gut, Almochse eine Spur bissfester. Kunstvoll das Dessert aus weißer Zotter-Schoko, Himbeere und Lavendel, geradlinig präsentiert der würzige Gailtaler Almkäse mit Kürbiskernen, Kletzen und Kastanienhonig. Hausgemachtes Eis gibt’s in mehreren Aromen, in Präsentation und Geschmack ist es guter Durchschnitt. Der Service ist sehr aufmerksam, berät auch im alkoholfreien Bereich kompetent. Die Weinkarte ist top und sichtlich von Edelgreißler Herwig Ertl inspiriert.

Fazit? Ein wunderbares Abendessen. Der Vergleich mit anderen 4-Haubern fällt in dieser gourmet‘schen Topliga nicht leicht und ist wohl auch eine Frage der Tagesverfassung und der Erwartungen. St. Daniel ist auf alle Fälle eine Reise wert, in puncto Preis-Leistung ist der Daberer absolut top.