Die Petzen Bergbahnen GmbH hat ihre Panoramaschaukel auf der Petzen im Südkärntner Raum um ein neues Gestaltungselement erweitert. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der Bereich der Schaukel visuell aufgewertet.

„Momente, die bleiben“, lautet das Motto, unter dem nun ein neuer Schriftzug am beliebten Aussichtspunkt angebracht wurde. Dieser soll laut Betreiber als zusätzlicher Rahmen für den Panoramablick dienen und gleichzeitig als Fotomotiv genutzt werden können. Weiter heißt es: „Er ist das perfekte Motiv für eure Urlaubsfotos und rahmt den Blick über Südkärnten noch schöner ein.“

Die Anlage zählt zu den frequentierten Aussichtspunkten im Gebiet der Petzen Bergbahnen GmbH auf der Petzen und ist insbesondere in der Sommersaison ein Ziel für Ausflugs- und Wandergäste.