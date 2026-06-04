Feldkirchen hat einen neuen Kinderarzt und sein Name lautet Alexander Springer (44). Der gebürtige Klagenfurter ordiniert seit Kurzem in der 10.-Oktober-Straße 27. Als Familienvater weiß er, dass Gesundheit das wertvollste Gut ist und worauf es bei einem Arztbesuch ankommt.

Natürlich reicht das alleine noch nicht, um Arzt zu werden. Der Weg von Springer führte ihn vorerst weg aus seiner Heimat, ehe er Jahre später hier wieder sesshaft werden würde. „Ich habe in Graz studiert und war dann zehn Jahre in Linz“, erklärt der Arzt. Genauer gesagt war Springer im Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz und Mitarbeiter in einem Kinderprimärversorgungszentrum. Neben der Allgemein- war es besonders die Kindermedizin, auf die sich Springer konzentrierte.

Von Linz nach Klagenfurt

Als sein Sohn dann ins schulpflichtige Alter kam, wurde Springer vor eine Frage gestellt: Wohin soll die Reise gehen? „Wir haben uns damals gefragt, ob wir nach Hause ziehen sollten. Schlussendlich sind wir wieder in die Heimat zurückgekehrt“, sagt er lächelnd. So zog der gebürtige Klagenfurter 2024 wieder in seine Heimatstadt. Nach einer Zeit beim Magistrat Klagenfurt stieß er auf den Feldkirchner Kinderarzt Martin Edlinger. „Ich war letztes Jahr schon die Vertretung von Edlinger und seit Februar bin ich fix in der Ordination.“ Ganz weg ist Edlinger nicht – einen Tag pro Woche ist er weiterhin in seinen ehemaligen Räumlichkeiten tätig. „Wir machen einen nahtlosen, fließenden Übergang. Dadurch hat sich auch die Beziehung zu den Patienten gut entwickelt.“ Ebenso die beiden Assistentinnen, Conny und Karin, wurden übernommen und stehen mit Rat und Tat für den neuen Arzt zur Seite.

Alexander Springer ist Feldkirchens neuer Kinderarzt © KLZ / Dorian Wiedergut

Der größte Unterschied zwischen großen Städten und Feldkirchen ist für ihn das Familiäre. „Hier ist alles persönlicher. Man lernt die Leute und Familien besser kennen.“ Und immer wieder käme es vor, dass Eltern auch gleich allgemeinmedizinische Ratschläge suchen, wenn sie schon dort sind. Ebenso würde ein gutes Verhältnis zwischen Springer und der zweiten Kinderärztin in der Stadt, Agnes Knauder, herrschen. „Ich finde es schön, dass wir uns gut verstehen und nicht als Konkurrenten sehen.“ Generell sei Springer überwältigt von der Freundlichkeit der Feldkirchner.

Springer hat zudem zwei Schwerpunkte in seinem Angebot. Er ist Experte in Allergien und hilft dabei, Ursachen zu ermitteln, damit Kinder den Alltag wieder genießen können. Zudem sorgt er mittels modernem Herzultraschall für Gewissheit bei der kardiologischen Abklärung. Für Jugendliche hat er jeden Donnerstag längere Öffnungszeiten (bis 19 Uhr). „Das wird gut angenommen und wir werden es eventuell noch ausweiten.“

In seiner Freizeit verbringt Springer gerne Zeit mit seinem Sohn, macht Fitnessboxen und geht gerne gut essen oder auf Konzerte.