„Wir haben gekämpft wie die Wahnsinnigen“, resümiert Ursula Schinko die vergangenen zwei Jahre. Damals diagnostizieren Ärzte bei ihrem Mann Gerd Krebs. Letztlich verloren sie heuer den Kampf. Er hinterlässt ihr den Army-Shop in der Schönaugasse. Frau Schinko findet aber keine Nachfolge. Jetzt steht das Geschäft vor dem Aus.

„Meine erste gebrauchte Bundesheerhose habe ich dort mit 15 Jahren gekauft. Heute bin ich 61“, erzählt Schinko. Vor etwa 15 Jahren übernahm ihr Mann Gerd den Shop. „Das Geschäft war seine Domäne. Er war mit Leidenschaft dabei“, erinnert sie sich. Sie selbst betreibt ein Fachgeschäft für Handarbeit in der Radetzkystraße.

Witwe Ursula Schinko in ihrem Geschäft in der Radetzkystraße © KLZ / Michael Suntinger

Irgendwann erlaubt der Krebs es Gerd nicht mehr, zu arbeiten. Erst will er sich selbst um seine Nachfolge kümmern – ein Unterfangen, das sich als schwieriger erweist als gedacht. „Es war ihm wichtig, dass jemand das Geschäft übernimmt, der reinpasst“, meint Schinko.

Army-Shop als Szenetreff

„Die Stammkunden sind alle entsetzt“, berichtet Schinko. Für viele war der Shop nicht nur ein Geschäft, er war die Anlaufstelle einer Szene. „Wir haben hier Menschen, die sich gerne Army-mäßig anziehen, viele Fischer, teilweise auch schräge Leute“, erklärt sie. „Früher war der Shop als Nazi-Geschäft verrufen. Das ist Blödsinn. Alle Stammkunden, die ich getroffen habe, sind liebe Menschen.“ Das Publikum hier ist anders, als es Schinko gewohnt ist. „Die kommen nicht zu mir ins Handarbeitsgeschäft“, kommentiert sie schmunzelnd.

Der Shop war Anlaufstelle für ein ganz spezielles Publikum. © KLZ / Michael Suntinger

„Den Shop gibt es seit mehr als 40 Jahren. Mir täte es leid, wenn er verloren geht“, meint Schinko. Mit dem Ziel, Gerds Geschäft zu erhalten, schreibt sie sämtliche Army-Shops in der Umgebung an. Auch die Wirtschaftskammer schaltet sie ein – ohne Erfolg. Interessenten können entweder das Kapital nicht aufbringen oder wollen das Risiko am Ende nicht eingehen.

Zukunft ungewiss

„Mir steht das Wasser bis zum Hals, ich sag es Ihnen ehrlich“, antwortet Schinko auf die Frage, ob sie mit dem Gedanken spielt, das Geschäft selbst zu führen. „Ich kann kein zweites Geschäft nebenher erhalten.“ Und es gibt einen weiteren Grund, aus dem sie den Shop abgeben will: „Ich will einen Schlussstrich ziehen. Jedes Mal wenn ich hier hereinkomme, erinnere ich mich an meinen Mann“. Wie lange sie sich noch gibt, weiß Schinko nicht, aber sie will einen Abschluss finden – so viel steht fest. Wenn niemand übernimmt, wird sie den Shop bald schließen.