Früher war die Sache einfach. Wenn Wein da war und etwas zum Essen auf den Tisch kam, wurde ausgeschenkt. Der Buschenschank war keine Gastronomieidee, sondern Landwirtschaft. Er war die direkteste Form der Vermarktung eines Hofes. Heute braucht es Social Media, Reservierungssysteme, Kooperationen und Eventkalender. Man könnte darüber jammern. Oder man macht es wie Jürgen Trummer am Obegg oberhalb von Spielfeld und erkennt darin eine Chance: die Buschenschank nicht neu zu erfinden, sondern wieder näher an das zu bringen, wofür er ursprünglich gedacht war.

Video – Zu Gast am Buschenschank Trummer

Denn die eigentliche Frage lautet nicht, wie traditionell ein Buschenschank heute noch sein kann. Die eigentliche Frage lautet: Wie verkauft ein Winzer im Jahr 2026 seinen Wein? Die Zeiten, in denen Flaschen einfach vom Keller weg verkauft wurden, werden jedenfalls nicht einfacher. Wer Herkunft, Handwerk und Charakter ins Glas bringen will, muss heute mehr tun als guten Wein machen. Er muss Menschen auf den Hof bringen.

Ob gebratene Ripperl, Käferbohnen oder die klassische Brettljause: Andrea Trummer, Jürgen Trummers Mutter, kreiert daraus ein Essen, das wie gemacht für die Trummer-Weine ist. © Stefan Pajman

Genau dort wird es spannend. Beim Weingut Trummer sucht man die Antwort nicht in immer größeren Speisekarten, sondern auf den eigenen Flächen. Mit Kühen auf den Weiden, einem großen Gemüsegarten und einem Karpfenteich, gespeist vom Drainagewasser der Weingärten. Was zunächst wie eine nette Nebengeschichte klingt, wird konsequent weitergedacht. Aus den Karpfen entstehen gemeinsam mit einem Verarbeiter Fischkonserven. Dosenfisch vom eigenen Hof. Nicht, weil das gerade ein Trend wäre, sondern weil es eine Geschichte erzählt, die nur dort erzählt werden kann.

Die eigene Rinderherde grast direkt vor der Buschenschank in der Nähe der Weinhänge. © Stefan Pajman

Und genau darin liegt vielleicht die Zukunft des Buschenschanks. Nicht darin, Restaurants zu kopieren. Nicht darin, noch mehr Gerichte auf die Karte zu schreiben. Sondern darin, den Gästen zu zeigen, was ein Hof tatsächlich hervorbringt. Das klingt romantisch, ist aber in Wahrheit knallhartes Marketing. Denn wer heute eine Flasche Wein kauft, kauft selten nur ein Getränk. Er kauft Herkunft, Haltung und Vertrauen.

Auch die hauseigene Schafe werden am Obegg bestmöglich versorgt. © Stefan Pajman

Kein Ort kann das besser vermitteln als eine Buschenschank. Wer dort sitzt, sieht die Weingärten. Lernt die Menschen kennen. Versteht, warum ein Wein so schmeckt, wie er schmeckt. Gerade ambitionierte Winzer, die bewusst ihren eigenen Weg gehen, sind auf diese Begegnungen angewiesen. Weinmessen, Preislisten und Onlineshops können viel. Aber sie können keinen Ort erklären.

Aus den eigenen Karpfen entstehen gemeinsam mit einem Verarbeiter höchst gschmackige Fischkonserven. © Stefan Pajman

Deshalb denkt Trummer die Buschenschank weiter. Mit Pop-ups, Gastköchen und Kooperationen, die auf den ersten Blick gar nicht nach klassischem Buschenschank aussehen. Das Mochi kommt in die Südsteiermark, Philipp Rachinger kocht auf der Terrasse, andere junge Gastronomen folgen. Manche Traditionalisten mögen dabei die Stirn runzeln. Dabei passiert etwas sehr Interessantes: Die Leute kommen wegen des Events – und bleiben wegen des Weins.

Plötzlich sitzen Menschen in der Buschenschank, die sonst vielleicht nie einen betreten hätten. Sie interessieren sich für Landwirtschaft, für Lebensmittel, für Wein. Sie hören Geschichten über einen Karpfenteich, über Gemüse aus dem Garten oder über die Arbeit im Weingarten. Und sie nehmen genau diese Geschichten mit nach Hause. Geschichten, die später oft darüber entscheiden, welche Flasche gekauft wird und welche nicht.

Der Karpfenteich wird vom Drainagewasser der Weingärten gespeist - die Fische werden dann am Buschenschank als hochklassige Konserven verkauft. © Stefan Pajman

Vielleicht liegt die Zukunft der Buschenschank deshalb tatsächlich in seiner Vergangenheit. Nicht, weil früher alles besser war. Sondern weil seine ursprüngliche Aufgabe aktueller ist denn je. Ein Hof zeigt, was er kann. Ein Winzer erklärt, was er macht. Die Gäste erleben, wo alles beginnt. Und ganz nebenbei verkauft sich genau dort auch der Wein am besten.