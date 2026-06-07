„Menschen mit Behinderung sind liebesbedürftig, neugierig, und geben so viel zurück. Die Lebenshilfe Leoben ist mir ein Herzensanliegen. Und für viele ist die Lebenshilfe wie ihr eigenes Zuhause“, erzählt Ute Stix, Obfrau des Vereins Lebenshilfe Leoben, von ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit. Seit 1998 ist sie im Vorstand des Vereins – dazu gekommen ist sie durch ihren Sohn, der mit einer Behinderung geboren wurde. 2020 wurde Stix zur Obfrau ernannt.

Die Wurzeln der Lebenshilfe reichen zurück bis ins Jahr 1979, als engagierte Eltern in der Steiermark eine Selbsthilfegruppe gründeten. Das Ziel war, bessere Lebensbedingungen und Perspektiven für ihre Kinder zu schaffen. 1986 wurde die Lebenshilfe in Leoben in einen eigenständigen Verein überführt. Dieser feiert heuer 40-jähriges Jubiläum.

Rollstuhlgerechtes Wohnen

Was heute durch mehrere Standorte in Leoben, Fachwerkstätten, Verkaufsgeschäfte oder Wohnbetreuung bekannt ist, hat ganz bescheiden begonnen: Mit fünf Kundinnen und Kunden in einem eingemieteten Raum des ehemaligen Kirchenwirts in Leoben-Donawitz. 1990 wurde das gesamte Gebäude angekauft und Werkstätten sowie Wohnbereiche untergebracht. 1996 bis 1999 wurde groß um- und ausgebaut und erstmals auch auf barrierefreies Wohnen und rollstuhlgerechtes Bauen geachtet. „Ein Highlight waren die höhenverstellbaren Küchenzeilen für Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer“, erinnert sich Heike Greimel, Geschäftsführerin der Lebenshilfe Leoben, die seit 1995 im Unternehmen tätig ist.

Seit 2003 gibt es die erste Fachwerkstätte, damals wurde diese als Fliesen- und Keramikwerkstatt in Prettachfeld eröffnet. 2013 wurde sie in das neue Arbeitszentrum in Hinterberg übersiedelt, in dem auch Holzprodukte gefertigt werden und die mobile Einsatzgruppe ihren Einsatzort hat. Neben Hinterberg und dem ersten Standort in Donawitz gibt es auch einen Postpartner-Shop und seit 2020 auch eine Medienwerkstatt in Lerchenfeld, in der etwa das eigene Magazin „le(o)bens.momente“ produziert wird.

Herausforderung Pandemie

Eine Herausforderung war für die Lebenshilfe die Corona-Pandemie, wie Greimel betont. „Unsere Schulbuffets in zwei Gymnasien mussten wir leider schließen. Das Café „Mittn Drin“ wurde 2025 ebenfalls geschlossen.“ Um den Kundinnen und Kunden weiterhin einen gastronomischen Arbeitsbereich bieten zu können, wurde ein Catering-Service gegründet.

Abgesehen vom Arbeitsbereich, in dem 59 Personen begleitet werden, werden 35 Personen in Wohnungen betreut, die sich an unterschiedlichen Standorten und mit unterschiedlicher Betreuungsform befinden. Durch die Kindergarten- und Schulassistenz werden 75 Schülerinnen und Schüler betreut, durch die mobilen Dienste sind es 25 Kundinnen und Kunden. In der Lebenshilfe GmbH, die 2006 gegründet wurde, sind insgesamt 130 Mitarbeitende tätig.

„Kunden werden immer älter“

Die Kundinnen und Kunden werden laut Greimel und Stix „so lange betreut, wie möglich“. Während es früher eine Altersgrenze von 60 Jahren gab, sind heute auch Personen in Betreuung, die bereits über 70 sind. Aber: „Wir haben zwar diplomiertes Personal, sind aber keine Pflegeeinrichtung“, betont Greimel. Das Älterwerden der Kundinnen und Kunden werde die Lebenshilfe in den kommenden Jahren besonders beschäftigen. Der Bedarf werde größer, die Menschen gebrechlicher, doch die Qualität sollte durchgehend hoch bleiben. „Wir wollen entsprechende Angebote für ältere Personen in den nächsten fünf bis zehn Jahren erweitern“, erklärt Greimel.