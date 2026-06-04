Mit einer Feier wurde kürzlich in Lavamünd der neue Bienenlehrplatz eröffnet. Zahlreiche Besucher sowie Vertreter aus Politik, Imkerwesen und Vereinen nahmen daran teil.

© Franz Loibnegger

Bienenzuchtvereinsobmann Franz Loibnegger begrüßte die Gäste, darunter der Landtagsabgeordnete Armin Geißler, Nationalrat Johann Weber, Vizebürgermeister Georg Loibnegger und Raphael Golez. Im Rahmen der Veranstaltung wurde dem Team des Bienenzuchtvereins die Auszeichnung „Natur im Garten – Ehrenamt pflanzt Lebensraum“ für sein Engagement verliehen. Die Segnung des Lehrplatzes nahm Pfarrer Bhasker Reddimasu vor.

© Franz Loibnegger

Der Bienenlehrplatz entstand im Rahmen des Projekts „GrünRaum II“ des Kärntner Bildungswerks in Zusammenarbeit mit der Regionalkooperation Unterkärnten. Die Idee und Umsetzung gehen auf den Bienenzuchtverein Lavamünd zurück. Rund zwei Jahre lang arbeiteten Franz Loibnegger und sein Team ehrenamtlich an dem Projekt.

© Franz Loibnegger

Der naturnah gestaltete Lehr- und Begegnungsraum informiert über Honig- und Wildbienen sowie deren Bedeutung für das Ökosystem. Neben Schautafeln wurden heimische Bäume und Sträucher gepflanzt, Nistkästen angebracht sowie eine Benjeshecke, ein Steinhaufen, ein Sandarium und ein Wildbienenhaus errichtet. Letzteres entstand gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Hart.

Künftig soll der Bienenlehrplatz als Ort für Umweltbildung und Begegnung dienen. Geplant sind Führungen, Workshops und Angebote für Schulen, Interessierte und Nutzer des Lavantradwegs.