Im Rahmen des internationalen Interreg-Projekts „LifeLongWood“ wurde in Spittal ein Projekt umgesetzt: Gemeinsam mit der Fachberufsschule Spittal, der HAK Spittal, der Schule Puntigam aus Graz, dem OSBI aus Ljubljana sowie der FH Kärnten entstand im Stadtpark Spittal ein neuer „Chillout-Spot“ – entwickelt, geplant und gebaut von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrlingen aus mehreren Ländern. Aus ersten Ideen wurde ein Objekt im öffentlichen Raum, das künftig zum Verweilen einlädt.

Die Grundlage für den neuen „Chillout-Spot“ bildeten mehrere sogenannte „Hackathons“. Dabei handelt es sich um Arbeitsformate, bei denen die Teilnehmer gemeinsam Ideen entwickeln, konkretisieren und erste Lösungsansätze erarbeiten. Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, wie ein neues Stadtmöbel für den Stadtpark Spittal aussehen kann, das funktional, ansprechend und nachhaltig gedacht ist. Der „Hackathon“ Ende April in Spittal knüpfte an drei bereits durchgeführte Veranstaltungen an: zwei Formate in Celje (Slowenien) sowie einen weiteren „Hackathon“ der WKO Steiermark in Graz.

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrlinge aus mehreren Ländern waren an dem Projekt beteiligt © FH Kärnten

Gemeinsamer Aufbau

Aufbauend auf den Siegerideen der vorangegangenen Veranstaltungen wurden die Entwürfe in Spittal weiterentwickelt. Anschließend übernahmen Zimmermannslehrlinge der Fachberufsschule Spittal die weitere Ausarbeitung und Fertigung. So entstand Schritt für Schritt ein reales Stadtmöbel. Am 21. und 22. Mai kamen die Teilnehmer aller bisherigen Projektstationen im Spittaler Stadtpark zusammen, um den „Chillout-Spot“ gemeinsam aufzubauen.