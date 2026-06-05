Der „Kärntnerhof“ in Pörtschach zählt zu den ältesten Hotels am Ufer des Wörthersees. Im Jahr 1930 erwarb die deutsche Familie Meiller – das Unternehmen ist mit der Herstellung von Aufbauten für Nutzfahrzeuge beschäftigt – das Gebäude mit den typischen Merkmalen der Wörtherseearchitektur und begrüßt Gäste aus dem In- und Ausland.

Im Vorjahr nahm die Unternehmerfamilie Geld in die Hand und holte zur Realisierung ihrer Investitionspläne ein durchaus erfahrenes Paar ins Boot: Hotel- und Tourismusmanagerin Sandra Strauss kümmert sich um die Geschäftsführung, unterstützt wird sie von ihrem Lebensgefährten Micha Bauer, der sein Know-how und seine Kreativität einfließen lässt.

Wunsch der Gäste und des Eigentümers

Seitdem hat sich im Haus am Nordufer einiges getan: „In einem ersten Schritt wurden alle 22 Zimmer vollkommen neu gestaltet“, erzählt Strauss, die auf den sogenannten Boho-Style schwört und südliche Elemente einfließen ließ. Auch der Frühstücksbereich der Hotelgäste erfuhr zunächst einen Neuanstrich. Jetzt allerdings präsentieren sich das Restaurant und die Küche vollkommen neu.

„Es war zum einen der Wunsch der Gäste, zum anderen der Wunsch des Eigentümers, dass man hier essen kann. Der Platz bietet sich ja auch dafür an“, erklärt Strauss. Aus diesem Grund wurden die Küche und das Restaurant von Grund auf kernsaniert. Das Restaurant „Meillerei“, das um einen Barbereich und eine Terrasse erweitert wurde, präsentiert sich heute als À-la-carte-Restaurant, das auch für auswärtige Gäste offen steht. 2,8 Millionen lautet die Summe, die bis dato investiert wurde.

Als Küchenchef konnte Strauss Sebastian Ferk gewinnen. Der 30-Jährige, der die Küche in der „Meillerei“ selbst geplant hat, hat das Handwerk bei Haubenkoch Christian Übleis in Fischbach gelernt, stand später im Steirereck in Wien und bei „Küchen-Rock ’n’ Roller“ Sergio Herman in Belgien in der Küche. Die Nachmittagskarte präsentiert sich klein, aber fein, mit frischen Austern, einer italienischen Jause oder „Fritto misto“. „Jeden Tag wird es ein anderes Sandwich geben“, weiß Ferk zu berichten. Am Abend will er regional-europäisch aufkochen – mit Rindfleisch aus Kärnten und Spanien oder Fisch aus dem Wörthersee und Italien. „Mir schwebt ein Konzept zwischen Wirtshaus und Sterneküche vor“, erklärt Ferk.

Noch in diesem Herbst, nach der Sommersaison, startet das nächste Bauvorhaben. „Da werden ein Lift, ein neues Stiegenhaus, elf Zimmer und eine Sauna gebaut“, verrät „Kärntnerhof“-Geschäftsführerin Strauss. Baustufe Nummer drei folgt dann im Herbst 2027.