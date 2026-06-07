Es gab mal ein Spiel, das sich Fußball nannte. Es wurde gekickt und gegrätscht, gejubelt und getrauert. Für viele Menschen war Fußball ein Abenteuerspielplatz, eine Ersatzreligion. Aus dem Fußball wurde ein Geschäft, und aus dem Geschäft eine politische Strategie. Auch nun bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika geht es um Tore, zumindest ein bisschen. Tatsächlich ist die WM aber Requisite für etwas Größeres.

Der Fußball schafft Anlässe für Deals

Einen Hinweis darauf lieferte der November 2025. Cristiano Ronaldo, der auf Instagram fast 670 Millionen Follower zählt, war im Weißen Haus zu Gast. In sozialen Medien kursierten KI-Videos, in denen Ronaldo und Donald Trump einen Ball jonglieren. Das war witzig, das wirkte harmlos.

Nach diesem Austausch fand ein Bankett statt. Mit dabei: Minister, Konzernchefs und Lobbyisten. Der Ehrengast war Mohammed bin Salman, Kronprinz von Saudi-Arabien und wohl Auftraggeber des Mordes am Journalisten Jamal Khashoggi. Ronaldo, der seit 2023 für Al Nassr in Riad spielt, postete ein Selfie, auf dem unter anderem Elon Musk und US-Handelsminister Howard Lutnick zu sehen waren.

Dieses unscharfe Foto wurde in sozialen Medien millionenfach geteilt. Was keine Rolle spielte: Rund um das Bankett wurden zwischen den USA und Saudi-Arabien milliardenschwere Rüstungsabkommen und Handelsverträge geschlossen. Die angeblich unpolitische Ersatzreligion Fußball mit ihren heiligen Figuren wie Ronaldo schafft also Anlässe für konkrete politische Deals.

Ronaldo beim Staatsbankett für Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman im Weißen Haus © Imago / Pool/abaca

Der Marktplatz der Mächtigen

Diese Entwicklung hatte Anfang des Jahrtausends begonnen. Politiker und Lobbyisten, die in der Diplomatie auf ein strenges Protokoll treffen, konnten sich im Fußball in einem lockeren Rahmen austauschen. So konnte das russische Staatsunternehmen Gazprom als Sponsor des FC Schalke 04 und der Uefa für seine umstrittenen Pipeline-Projekte werben, aus denen dann aber wegen des Angriffs auf die Ukraine nichts wurde.

Einige Jahre später starteten die staatlichen Fluglinien aus den Golfstaaten ihre Offensive im Fußball. Emirates stieg beim FC Arsenal in London ein, Etihad bei Manchester City, Qatar Airways bei Paris Saint-Germain und beim FC Bayern. Auch auf diesem Weg konnten die Monarchien aus Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Europa neue Rohstoffpartnerschaften anbahnen. Der Fußball als Marktplatz der Mächtigen.

Die mit Abstand größte Volkswirtschaft der Welt wird diese geopolitische Entwicklung weitertreiben. Denn die beiden größten Sportereignisse finden in kurzem Abstand in den USA statt. Zunächst beginnt am 11. Juni die Fußball-Weltmeisterschaft, verteilt auf die USA, Kanada und Mexiko, wobei elf der 16 Spielorte in den USA liegen. Und dann folgen 2028 die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles.

Zahlreiche staatliche Fluglinien aus den Golfstaaten engagierten sich bei europäischen Fußballklubs: Emirates stieg beim FC Arsenal in London ein, Etihad bei Manchester City, Qatar Airways bei Paris Saint-Germain und beim FC Bayern © AFP/Henry Nicholls

Trump verschiebt die Grenzen

Die USA verzichten, anders als Frankreich, Brasilien oder Russland, auf ein Ministerium für Sport. In den USA gilt Sport als Angelegenheit des Privatsektors, geprägt durch Universitäten, Milliardäre und Konzerne. Fast alle Präsidenten in der jüngeren Geschichte haben Sportler eingeladen, besucht und ausgezeichnet. Donald Trump jedoch verschiebt auch bei diesem Thema die Grenzen ins Extreme.

Im Februar 2025 überflog Air Force One die Rennstrecke von Daytona in Florida, die bekannt ist für ihre Nascar-Rennen. Kurz darauf drehte Trump in seiner Limousine eine Ehrenrunde im Stadion und ließ sich in den Funk der Rennfahrer schalten.

Seit Jahren besucht Trump auch Veranstaltungen der UFC, der Ultimate Fighting Championship, dem größten Veranstalter für Mixed-Martial-Arts-Kämpfe. Mit einem solchen „Käfigkampf“ will er am 14. Juni auf dem Gelände des Weißen Hauses seinen 80. Geburtstag begehen, und auch den 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Mit brutalen Kämpfen wie diesen und mit Nascar-Rennen in republikanisch regierten Bundesstaaten füttert Trump die Verwertungskette der MAGA-Bewegung. Mit Podcasts, Verkaufsplattformen, Merchandising.

Doch es geht nicht immer feierlich zu. Mehrfach wurde Trump im Sport ausgebuht, etwa im September 2025 beim Finale der US Open im Tennis oder zwei Monate später beim American Football in Washington. Aber auch diese Ablehnung können Trump und seine Fans in kurzen Clips für soziale Medien gegen das „woke Amerika“ ins Feld führen. Und sie orientieren sich dabei an einer seiner Lieblingsshows, dem Wrestling, wo die laut intonierte Bewunderung, aber auch die Verachtung zum selben Spektakel gehören.

50.000 Medienschaffende haben sich akkreditiert

Donald Trump hat als Unternehmer in den Achtzigerjahren selbst große Wrestling-Shows in den USA gesponsert und ausgerichtet. Showgrößen wie Hulk Hogan unterstützten ihn später bei politischen Kundgebungen. Und milliardenschwere Wrestling-Manager steuerten Spenden zu seinen Wahlkämpfen bei. Trump zeigte sich erkenntlich und berief Linda McMahon, die „World Wrestling Entertainment“ zu einem börsennotierten Unternehmen aufgebaut hatte, als Bildungsministerin in sein aktuelles Kabinett.

Donald Trump, der sich gern beim Golfen filmen lässt, weiß den Sport für seine politische Kommunikation zu nutzen. Doch auch für ihn wird die Fußball-WM in Fragen der Reichweite eine neue Dimension erreichen. Rund 50.000 Medienschaffende aus aller Welt haben sich für das Turnier akkreditiert, ein Rekord in der Geschichte internationaler Sportereignisse. Womöglich wird Trump dieses Wachstum als seine Leistung verbuchen. Tatsächlich ist dafür einer seiner Verbündeten verantwortlich: Gianni Infantino, seit 2016 Präsident der Fifa.

Gianni Infantino bei der Gründungssitzung des von Donald Trump ins Leben gerufenen „Friedensrats“ © Getty Images / Chip Somodevilla

Was treibt Infantino an?

Der Schweizer Infantino betont seit Jahren, dass der Fußball politisch neutral sein müsse. Aber sein Verhalten lässt andere Schlüsse zu. Im Januar 2025 war Infantino bei der Amtseinführung von Trump im Kapitol zu Gast. Im Oktober desselben Jahres bewegte sich Infantino beim „Friedensgipfel“ für Gaza in Scharm El-Scheich zwischen Staatschefs. Zwei Monate später verlieh Infantino in Washington dem US-Präsidenten den ersten „Fifa-Peace-Prize“. Nachdem Trump seinen Zorn zum Ausdruck brachte, nicht den Friedensnobelpreis erhalten zu haben.

Es gibt wenige Lobbyisten ohne politisches Mandat, die einen so guten Zugang zum Weißen Haus haben wie Infantino. Was treibt ihn also an? Ist es Unterwürfigkeit, Geltungsbedürfnis oder die Nähe zur politischen Macht? Infantino gewährt seit Jahren keine kritischen Interviews und Pressekonferenzen. Daher muss man sich für einen Erklärungsversuch einige Zahlen zur Hilfe nehmen.

Als Trostpflaster für den nicht erhaltenen, aber von Donald Trump geforderten Friedensnobelpreis: Gianni Infantino verleiht dem US-Präsidenten stattdessen den „Fifa-Peace-Prize“ © AP/Chris Carlson

Die USA sind die einzige westliche Industrienation, in der Fußball nicht der wichtigste und lukrativste Sport ist. Hier kann das Spiel, das eigentlich keines mehr ist, noch wachsen. Und das nimmt Infantino wörtlich. Die WM wird die größte der Geschichte. Nicht mehr mit 32, sondern mit 48 Mannschaften. Nicht mehr mit 64, sondern mit 104 Spielen. Mehr Spiele, mehr Vermarktung. Die Fifa rechnet mit Einnahmen von neun Milliarden Dollar, ein Rekord und ein Zuwachs von fünfzig Prozent gegenüber der WM 2022 in Katar.



Aber ob Infantino alle Versprechen halten kann? Wenige Wochen vor Beginn des Turniers lagen die Hotelbuchungen im Großraum New York unter dem Vorjahresniveau. Die größte Kritik richtete sich gegen die Ticketpreise. Es gibt WM-Spiele, die mehrere Tausend Dollar kosten. Und es gibt einen Zweitmarkt, auf dem man seine Tickets mit Profit weiterverkaufen kann. Die Fifa behauptete, dass die Kartennachfrage so groß wie nie zuvor sei, allerdings ohne konkrete Zahlen. Worauf sie nicht einging: Selbst mit Tickets dürfen Fans aus Iran, Haiti, Senegal und der Elfenbeinküste laut US-Bestimmungen nicht in die USA einreisen. Ein Verstoß gegen die Fifa-Regeln, aber die Fifa will sich dazu nicht wirklich äußern.

Deutschland will aufholen – und schweigt deshalb

Eine nennenswerte Kritik an Trump und Fifa kommt von eher kleinen Fußballverbänden in Norwegen und Schweden. Beim größten Sportfachverband der Welt, beim Deutschen Fußball-Bund, wollte Präsident Bernd Neuendorf eine Debatte um einen WM-Boykott gar nicht erst aufkommen lassen. Neuendorf, früher Journalist und zwischen 2012 und 2017 Staatssekretär im Familienministerium von Nordrhein-Westfalen, sitzt auch im Fifa-Rat, einem wichtigen Gremium des Weltfußballverbandes. Er erhält dafür – wie andere Mitglieder – 250.000 Dollar im Jahr.

Und auch von den deutschen Profiklubs sind keine kritischen Töne zu vernehmen, weil sie auf dem Werbemarkt USA ein wenig zur europäischen Konkurrenz aufschließen wollen. Die englische Premier League setzte in den USA zuletzt 500 Millionen Dollar pro Jahr um, La Liga aus Spanien 200 Millionen, aber die Bundesliga weniger als dreißig Millionen. Schwergewichte wie der FC Bayern oder Borussia Dortmund reisen für Tourneen immer wieder nach Nordamerika, aber die WM soll das Vermarktungspotenzial auf ein neues Niveau heben.

Doch selbst wenn sich die großen Fußballverbände gegen die Fifa zusammenschließen würden, dann würde es nicht für eine Revolution reichen. Unter den 211 Mitgliedsverbänden der Fifa ist die Stimme des DFB genauso viel wert wie die von kleineren Verbänden. Ein Drittel der WM-Einnahmen fließt als „Entwicklungsprogramm“ zurück an die kleineren Nationenverbände, die damit zu einem großen Teil ihren Haushalt bestreiten. Auch deshalb wird Infantino in vielen Ländern Afrikas und Asiens freundlicher empfangen als in Europa.

Früher ging es um Bier, heute um Geopolitik

Seit etlichen Jahren heißt es nun schon, dass die Fußballblase bald platzen könnte. Dass Fans und Sponsoren sich zurückziehen werden. 2008, während der Weltfinanzkrise, hinterfragten viele europäische und US-amerikanische Konzerne ihr Sportsponsoring. 2015, nach einem Korruptionsskandal und der Festnahme von mehreren Fifa-Funktionären in Zürich, zogen sich etliche Sponsoren aus der ersten Reihe zurück. Und nun, vor der WM 2026, gehört nur noch ein europäisches Unternehmen zu den sechs wichtigsten Partnern der Fifa: Adidas.



Aber der Fußballmarkt implodiert nicht, sondern er passt sich an. Früher wollten Unternehmen bei einer WM das Interesse der Konsumenten für ihre Produkte wecken, für Bier, Autos, Elektrogeräte. Inzwischen geht es zunehmend um Geopolitik. Saudi Aramco zum Beispiel, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt, und der saudi-arabische Staatsfond PIF gelten nun als die wichtigsten Partner der Fifa.

Fans, die bei der WM das Logo sehen, können kein Öl in Saudi-Arabien kaufen. Aber das Königshaus in Riad kann rund um den Fußball Kontakte knüpfen, um den Wandel von Staat und Gesellschaft voranzutreiben. Saudi-Arabien will die Abhängigkeit von fossilen Energien verringern und neue Wirtschaftszweige etablieren. Tourismus, Logistik, Dienstleistungen. 2034 findet die WM in Saudi-Arabien statt. Dann wird das Spiel von einst noch weniger zu erkennen sein.

FIFA-Boss Infantino und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman | FIFA-Boss Infantino und Saudi-Arabiens Kronprinz Mohammed bin Salman © APA/SPA

Infantinos Pläne

Donald Trump und Gianni Infantino haben etwas gemeinsam: Sie wirken unantastbar. Ende April hat Infantino seine Kandidatur für eine weitere und wahrscheinlich letzte Amtszeit angekündigt. Die Wahl soll im März 2027 in der marokkanischen Hauptstadt Rabat stattfinden. Auch das ist von Bedeutung. Marokko ist einer von mehreren Gastgebern der Fußball-WM 2030. Infantino möchte eine Fifa-Niederlassung in Marokko etablieren, um die Vermarktung des afrikanischen Fußballs voranzutreiben. Das Wachstum soll weitergehen. Immer weiter.

Einen Gegenkandidaten bei der Wahl braucht Gianni Infantino nicht zu fürchten. Vielleicht hat er sich in seiner Kommunikation etwas von Trump abgeschaut. Die Fifa hat mehrere Abteilungen nach Miami ausgelagert und Räumlichkeiten im Trump Tower von New York gemietet. Die Fifa gibt sich offenbar nicht mal mehr Mühe, ihre Interessenkonflikte zu überdecken. Es gab mal ein Spiel, das sich Fußball nannte. Diese Zeit ist lange her.