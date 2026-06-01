Manchmal braucht es nur einen Ort, an dem einfach alles zusammenpasst: entspannen, genießen, aktiv sein und gemeinsam Zeit verbringen. Im Allegria Resort Stegersbach erleben Sie genau das – mitten im sonnigen Südburgenland.

Ob wohltuende Stunden im Thermalwasser, Wellness und Kulinarik im Allegria Hotel oder Golfvergnügen auf Österreichs grösster Golfschaukel mit 45 Spielbahnen: Hier entscheiden Sie selbst, wonach es Ihnen gerade ist. Familien freuen sich über Wasseraction und großzügige Freizeitbereiche, Ruhesuchende über Wellness, Saunen und entspannte Rückzugsorte.

Dazu kommen herzliche Gastfreundschaft, regionale Genussmomente und eine Atmosphäre, die leicht und unkompliziert ist. Ein Aufenthalt im Allegria Resort Stegersbach fühlt sich nicht nach Terminplan an, sondern nach Freiheit, Lebensfreude und echter Erholung.

Das Angebot:

3 Nächte inkl. Frühstück im DZ „Residenz Standard“

Welcome Drink

20 min. Aquafloating

Nutzung der Therme Stegersbach am Anreisetag ab 9 Uhr und am Abreisetag bis 21 Uhr

Nutzung des hoteleigenen Spas und Ruhebereichs

exklusive Tagesgreenfee-Vorzugspreise, kostenfreie Nutzung der Driving Ranges

Burgenland Card

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Allegria Resort Stegersbach

Golfstraße 1

7551 Stegersbach

Tel. (03326) 500

Mail: info@allegria-resort.at

www.allegria-resort.at

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