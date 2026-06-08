Für das Restaurant am Pyramidenkogel hat die Gemeinde Keutschach bereits eine Lösung gefunden. In Zukunft werden Stefan und Christina Buchsbaum die Gäste kulinarisch im Restaurant „Am Kogel“ verwöhnen, nachdem die Pächter des Gastronomiebetriebes des wohl wichtigsten touristischen Aushängeschildes Kärntens den Pachtvertrag überraschend nach insgesamt 13 Jahren aufgekündigt hatten. Bleibt der Gemeinde Keutschach noch das Problem „Schlossstadel“.

Auch hier hatte die Pächterin des gemeindeeigenen Restaurants nach elf Jahren und einem Konflikt mit der Gemeinde – nachdem ein Umbau der Küche nicht genehmigt und der erste Stock behördlich gesperrt wurde – genug und reichte Ende Juni des Vorjahres schließlich ihre Kündigung ein.

Verpachtung nach Umbau

Aktuell wird der Schlossstadel daher umfassend renoviert und eine Suche nach einem neuen Pächter wieder ad acta gelegt. „Damit alle vorgeschriebenen Sicherheitsaspekte wieder erfüllt werden, sind bauliche Änderungen notwendig“, erklärt Bürgermeister Gerhard Oleschko. Rund 100.000 Euro müssen dafür von der Gemeinde in die Hand genommen werden, in erster Linie handle es sich um Maßnahmen im Bereich des Brandschutzes. Mit weiteren 100.000 Euro rechnet Keutschachs Bürgermeister für weitere Renovierungsarbeiten. Schwer abschätzbar sei, wann diese abgeschlossen sind. „Erst nach Abschluss aller Arbeiten können wir die Verpachtung neu ausschreiben“, weiß Bürgermeister Oleschko.

Laut ihm konnte der Umbau der Küche damals nicht genehmigt werden, weil das zu einer Versperrung der Fluchtwege geführt hätte. Und der gesperrte erste Stock sei zudem nie Teil des Pachtvertrags gewesen, sondern nur nach Rücksprache benutzbar.