Dass Stille und auch Trauer kein Widerspruch zu einer gewissen „Gschaftigkeit“ kombiniert mit Lebensfreude sind, führt Christine Podlipnig eindrucksvoll vor. Auf dem Grazer Zentralfriedhof pirscht sie von A nach B, um das Projekt ihres Vereins „Blühen und Summen“ voranzutreiben – und um dieses leidenschaftlich zu erklären: Hier in der Triester Straße lässt man Wiesen und Sträucher blühen, um bedrohten Tierarten unter die Arme und Flügel zu greifen. „Es lebe der Zentralfriedhof“, hat nicht nur einst schon Wolfgang Ambros gesungen – es ist auch das Motto des Projekts in Graz.

93 Prozent der Wiesen sind verschwunden

Neben zwei kleineren Flächen misst die größte rund 700 Quadratmeter: Hier auf der Wiese vor dem Mahnmal für die Opfer des Faschismus wurde bereits eingesät, wie Podlipnigs Vereinskollege Michael Kreuhsler erzählt. Noch sind erst zarte grüne Spitzen zu sehen, in ein paar Monaten sollen aber Schafgarbe und Ringelblumen genauso sprießen wie Pechnelke oder Ehrenpreis. Es sei vielmehr als eine nette Spielerei: „Seit den 60er-Jahren sind österreichweit rund 93 Prozent der natürlichen Wiesen verschwunden., etwa durch Bodenversiegelung oder auch durch eine intensive Landwirtschaft. Dabei waren diese Wiesen wiederum der Lebensraum für 70 Prozent aller Tierarten.“

Gründe für das Engagement

Um diesen gleichermaßen ein „Naherholungsgebiet“ zu schaffen, werden eben auf dem Grazer Zentralfriedhof blühende Wiesen und Sträucher angelegt. Die Diözese Graz-Seckau und die Stadtpfarre fördern dieses Projekt „gestützt auf die Enzyklika ,Laudato si!‘ von Papst Franziskus“, ergänzt Eva Heidlmair als Umweltbeauftragte der Diözese. Stadtpfarrprobst Ewald Pristavec nennt darüber hinaus noch zwei weitere Gründe: Zum einen würden Grabflächen immer seltener gebraucht, weil sich Leute auch zusehends für Urnenbestattungen entscheiden. Zum anderen sei ein Friedhof naturgemäß „keine Parkanlage, aber doch halten sich immer öfter Leute dort länger auf“. Also würde viel für ein blühendes Umfeld sprechen.